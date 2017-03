Globusa z Ilko Štuhec pristala v Zagrebu, Darja Črnko žarela: 'Sem najsrečnejša mama na svetu'

Štuhčeva se je vrnila v Zagreb, kjer je pristala že po vseh največjih uspehih v minuli sezoni. (Foto: Damjan Žibert)

"Vesela sem, da sem končno doma. Nisem preveč utrujena, lahko bi še nekaj časa trajalo, čeprav reči hitro prihajajo za mano in s tem tudi utrujenost. Vesela sem zaradi vsega, kar mi je uspelo," je po pristanku v Zagrebu povedala junakinja te zime Ilka Štuhec. Po zlati smukaški medalji na svetovnem prvenstvu je v Aspnu sezono zaključila v stilu z dvema malima kristalnima globusoma, do tretjega superveleslalomskega ji je zmanjkalo vsega nekaj stotink in točk v internem dvoboju s Tino Weirather. Mariborčanka po prelomni sezoni ocenjuje, da ji globusa pomenita več od medalje zlatega leska. "Za globus si bolj neučakan, čakaš celo sezono in nato dobiš tisti kristal v roko, ki je precej težek," je našemu Maticu Flajšmanu in ostalim slovenskim medijem v hrvaški prestolnici še dejala Štuhčeva. Veselja ni skrivala niti njena mama Darja Črnko, ki ima v šampionski ekipi skupaj s trenerjem Grego Koštomajem in kineziologinjo Anjo Šešum prav tako nepogrešljivo vlogo pri motivaciji, treningih in seveda pripravi smuči. "Ta trenutek sem najsrečnejša mama na svetu. Vesela sem, da je to za nami, 14 dni bodo smuči povsem na stranskem tiru, nato pa bo počasi treba gledati proti novi sezoni in temu, kaj bo treba postoriti," je povedala Črnkova.

Besedo je dobil tudi Koštomaj, ki so ga v zaključku sezone večkrat izdale solze ob izjemnih uspehih varovanke. "Zelo sem zadovoljen in srečen, da se je vse izteklo, kot se je. Načrtno delo očitno prinaša rezultate in letos je bila velika večina vrhunskih. Veseli smo, da je konec, da si bo lahko malce oddahnila, saj je bila sezona res dolga in naporna. Na koncu se je že videlo, da so vse tekmovalke zelo vesele, da je vsega konec," je povedal Koštomaj. Odpravo Smučarske zveze Slovenije (SZS), na letalu sta bili tudi najboljša veleslalomistka sezone Ana Drev in najboljša slalomistka te zime Ana Bucik, je v Zagrebu sprejelo nekaj najožjih članov družin. Spet se je Štuhčeve najbolj razveselila nečakinja Neža, poleg seveda sestre in staršev. Po čustvenih objemih, stiskih rok in deljenju čestitk je sledilo še nekaj obveznosti na letališču. Oba globusa sta prišla, a jih še skrivajo, prvič jih bodo slovenski javnosti pokazali v sredo. Vsi so bili zelo veseli, a precej izčrpani. Še posebej se veselijo "daljšega" počitka do zadnjih obveznosti pred uradnim zaključkom sezone, naslednji četrtek bo seveda v Ljubljani na sporedu tudi sprejem za zimske športnike, ki so nas razveseljevali v tej sezoni.