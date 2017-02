Dahlmeierjevi preprečila ameriško senzacijo, Gregorinovo le dobre štiri sekunde ločile od brona

Na zadnji preizkušnji v ženski konkurenci s skupinskim startom na 12,5 kilometra so se pomerile najboljše biatlonke na svetovnem prvenstvu. Boj za odličja je bil dramatičen, dolgo časa je vodila Američanka Susan Dunklee, ki ni zgrešila strela in je vodila večji del tekme. A je presenečenje preprečila Nemka Laura Dahlmeier, poleg Američanke edina, ki ni zgrešila strela. Nemka je osvojila zlato, že peto na svetovnih prvenstvih, kar je rekord v ženski konkurenci, Američanki je pripadlo srebro (+4.6), bron pa je šlo v roke Finki Kaisi Makarainen (+20.1), ki je zgrešila enkrat.

Edina slovenska predstavnica Teja Gregorin je na prvem streljanju pokrila vse tarče in se prebila že do sedmega mesta, nato pa pri drugem strelskem postanku zgrešila enkrat in je morala v kazenski krog in je zdrsnila na 11. mesto. Tretje streljanje je znova opravila brez napake in se znova prebila do sedmega mesta. Tudi četrto streljanje je opravila z ničlo in se je prebila do šestega mesta. Na koncu je zasedla peto mesto, zaostala je 24,2 sekunde za zmagovalko, za tretjim mestom pa le 4,1 sekunde. Zelo izenačene so bile tekmovalke od tretjega do šestega mesta, vse so zgrešile po en strel, četrta je bila Čehinja Koukalova (+24.0), peta Gregorinova (+24.2), šesta Ukrajinka Džima (+24.4), na sedmem mestu pa je Francozinja Dorin Habertova zaostala že malce več (+40.3.)