Grilc optimističen pred tekmami: Peter Prevc ima vsaj še 10 do 15 m rezerve v drugem delu leta

Jurij Tepeš. (Foto: Damjan Žibert)

"Žal ni več slovenskih skakalcev na tekmi, le šesterica, toda okrog 30. mesta je zelo tanka meja in svetovni vrh je zelo širok. V naslednji sezoni se bo treba v strokovnem vodstvu dogovoriti, tudi z ekipo B, da bi se lahko krog naših najboljših še razširil, da bi kot nacija postali nekako še močnejša sila v skokih in poletih," je pojasnil Janusov pomočnik Jani Grilc.

Največjo daljavo je v kvalifikacijski seriji zabeležil Jurij Tepeš (238 m), ki pa se je je v poskusnih serijah zelo lovil. "Jurij je v kvalifikacijah dokazal, da je izjemen letalec. Tako drznega, kot je on, ni v svetovnem pokalu, zelo veliko tvega, nedvomno pa ima dobre občutke. Peter Prevc izgublja v drugem delu leta, ker je njegovo skakanje še preveč zakrčeno. Upam, da je danes začutil letalnico in užival v letu, da bo jutri v drugem delu še bolj delal z nogami. S tem bo smučka ostala pod njim in bo on nad njo. V tem drugem delu leta ima zagotovo še vsaj deset, petnajst metrov rezerve," je ocenil Grilc, ki je bil vesel tudi nastopov Semeniča.

"Semenič je tudi dobro skakal. Tehnično pravilno, ima občutek, a v zadnji tretjini leta ima še rezerve. To bomo danes še analizirali, da bo šel jutri in naslednje dni še bolj samozavesten na tekme," je napovedal Grilc, ki je Domnu Prevcu, ko je ta prišel do njega po kvalifikacijskem skoku in malo zmajeval z glavo po svojem prvem nastopu na velikanki bratov Gorišek, dejal: "To je bila le uvertura, glavni del prihaja jutri."

Peter Prevc. (Foto: Damjan Žibert)

Toplo vreme v zadnjih tednih in dež v prvih dveh serijah pred kvalifikacijami je še dodatno otežil pripravo letalnice. "Organizatorji so se neverjetno potrudili, saj je mesec dni že zelo toplo. Tudi profil letalnice je lepo speljan in je še nekaj rezerve, kar se možnih daljav tiče. Tako da upam, da bodo do petka naprej še daljši poleti, kar letalnica to gotovo dopušča. Težko pa je reči, ali bo v Planici izboljšan svetovni rekord iz Vikersunda, ker je pomemben tudi vpliv vzgonskega vetra. Skok mora biti tudi optimalen, ustrezen nalet, da parabola leta ni previsoka, da gre skakalec vzporedno s strmino in ohranja hitrost. V tem primeru je mogoče še preseči rekord za kakšen meter," je sklenil Grilc.