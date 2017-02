Hiter konec premiernega svetovnega prvenstva: Domen Prevc zapustil Lahti

Domen Prevc (na fotografiji) premiernega svetovnega prvenstva ne bo ohranil v najlepšem spominu. (Foto: Damjan Žibert)

Drugega uradnega treninga pred kvalifikacijskim nastopom na veliki skakalnici se ni udeležilo kar nekaj skakalcev, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije (SZS). Po en skok so poleg Petra Prevca izpustili Nemca Andreas Wellinger in Richard Freitag, Avstrijca Michael Hayböck in Manuel Fettner, Poljaka Kamil Stoch in David Kubacki in še nekateri. Glavni trener Goran Janus je že po prvem skoku ostal brez Domna Prevca, ki je s skokom, dolgim 76 metrov, zaključil letošnje svetovno prvenstvo. "Odločitev strokovnega vodstva je, da Domen prihaja domov, kjer bo v miru znova skušal najti tiste občutke, ki jih je imel na začetku sezone," so zapisali v uradnem sporočilu za javnost, Prevc pa je povedal: "Kaj pa vem, če povem po pravici, sem se tukaj imel, če odštejem skoke, čisto dobro. Res je, da nisem užival v skokih, a nekaj sem zase le nardil. Mogoče pa je to neka dobra izkušnja zame, nekaj se bo s teh skokov potrebno naučiti. Mene je še vsako leto takole 'udarilo po glavi' ampak letos žal nisem imel priložnosti, da bi odšel domov in treniral. Lani sem imel precej odmora med sezono in sem lahko opravil kar nekaj treninga, zato je tudi lažje steklo. Letos pa sem tukaj, vseskozi sem vam na očeh, vedno me lahko vprašate o vsakem skoku. Tako je prišlo, da je ta nesrečen kraj tukaj na svetovnem prvenstvu. Podpiram pa Goranovo odločitev, da grem čim prej domov in da naredim kolikor se da veliko treningov."

V prvi seriji je bil najboljši Slovenec Jurij Tepeš (9. mesto/119 metrov), sledila sta Jernej Damjan (16./114 m) in Anže Lanišek (19./113 m). Najboljši je bil Norvežan Andreas Stjernen s 127 metri, še dva metra dlje pa je v močnem vzgorniku skočil njegov rojak Johan Andre Forfang, ki pa je imel šesto oceno. Edini, ki je zaradi vetra dobil pribitek točk je bil Stefan Kraft s 115,5 metra, imel pa je četrto oceno. Tudi v drugi seriji je bil najboljši "orel" Tepeš s 119,5 metra dolgim skokom in skupno sedmo oceno, Damjan je s 115 metri imel 23. oceno, Lanišek pa s 104,5 metra 39. Najdaljši je bil v drugem poskusu Stjernen (129,5 m). V tretji seriji je s 131,5 metra daljavo dneva postavil Kraft, slovensko daljavo dneva je s 120,5 metra postavil Damjan (11. mesto), Lanišek je pristal pri 100,5 metra (30. mesto), Tepeš pa pri 99,5 metra (31. mesto). Na kvalifikacijah bodo tako nastopili Peter Prevc, Tepeš, Lanišek in Damjan.