Ilka Štuhec tretja in za globus potrebuje še štiri točke, zmago slavila največja smukaška tekmica Goggia

Na smuku za svetovni pokal, ki je bil obeneem generalka za zimske olimpijske igre leta 2018, je nastopilo 48 smučark. Američanka Lindsey Vonn, najhitrejša na obeh treningih, je imela številko 1, najboljša slovenska smučarka Ilka Štuhec pa startno številko 3. Mariborčanka je na obeh treningih zaostala le za Vonnovo in je pokazala, da ji proga v Džongsonu ustreza. To je potrdil tudi njen nastop na tekmi, saj je zasedla osvojila tretje mesto s 23 stotinkami sekunde zaostanka za zmagovalko Italijanko Sofio Goggio. Druga je bila Američanka Lindsey Vonn.

Prva je šla na progo Vonnova, ki je obdržala vodstvo tudi po nastopu tretje po vrsti Ilke Štuhec. Italijanka Goggia, ki je v skupni smukaški razvrstitvi sezone na drugem mestu za slovensko šampionko, je začela kot peta po vrsti in prevzela vodstvo, nakar se razvrstitev od prvega do tretjega mesta več ni spremenila vse do konca. Organizatorjem tekmovanja se je pri nastopu Švicarke Jasmine Flury s štartno številko 21 pokvarila štoparica na cilju, ki ni delovala tudi pri naslednjem nastopu Avstrijke Tamare Tippler zato so tekmovanje za nekaj časa prekinili. Avstrijka se je potem uvrstila na peto mesto, Švicarka pa na sedmo. S štartno številko 41. je nastopila druga Slovenka na tekmi Maruša Ferk, ki je med 48 tekmovalkami zasedla 26. mesto z zaostankom za Goggio za dve sekundi in 60 stotink.

Štuhčeva, ki je blestela tudi na svetovnem prvenstvu, saj je osvojila zlato smukaško odličje, je v letošnji sezoni svetovnega pokala do te tekme zmagala že šestkrat in osvojila tudi že mali kristalni globus v alpski kombinaciji, na drugega, smukaškega, bo morala še počakati. Dva smuka pred koncem sezone je imela 137 točk prednosti pred največjo tekmico, Italijanko Sofio Goggio na tretjem mestu, na drugem je sicer Lara Gut, ki pa je zaradi poškodbe že končala sezono. Po razpletu smuka ima sedaj 97 točk prednosti pred Italijanko in usodo smukaškega globusa bo krojila zadnja tekma sezone v Aspnu, kjer mora Mariborčanka osvojiti štiri točke, da bo globus njen.

Mariborčanka je sicer kot šesta v slovenski zgodovini alpskega smučanja osvojila mali kristalni globus. Pred tem je to dvakrat uspelo Tini Maze, ki ima edina tudi v lasti veliki kristalni globus za skupno zmago v pokalu, po enkrat pa Mateji Svet, Bojanu Križaju, Roku Petroviču in Špeli Pretnar.