Ilka Štuhec v lovu na tretji mali globus prevzela vodstvo v superveleslalomu in iz Južne Koreje odhaja še z enim tretjim mestom

Ilka Štuhec (Foto: AP)

Ponoči po slovenskem času je bil v južnokorejskem Džongsonu na sporedu še druga zaporedna ženska tekma za svetovni pokal. Po smuku je bil na prizorišču prihodnjih zimskih olimpijskih iger na sporedu še superveleslalom, predzadnji pred zaključkom sezone v Aspnu. Glede na zadnje vožnje je bila v krogu favoritov za zmago in stopničke tudi najboljša slovenska smučarka v tej sezoni Ilka Štuhec.

Mariborčanka je na sobotnem smuku zasedla tretje mesto, tokrat se je na progo podala s startno številko 5. Vse do nastopa Italijanke Sofie Goggia s številko 17 je kazalo, da bo stala na najvišji stopnički. Zmagovalka smukaške preizkušnje ji je veselje pokvarila s svojo drugo zaporedno zmago, med njiju pa se je potem s startno številko 19 vrinila še Američanka Lindsey Vonn in razvrstitev prvih treh na vrhu je bila povsem enaka tisti po včerajšnjem smuku. Do sedaj vodilna v superveleslalomski razvrstitvi Tina Weirather je osvojila šele deveto mesto.

V letošnji sezoni svetovnega pokala je Štuhčeva do te tekme zmagala šestkrat in osvojila tudi že mali kristalni globus v alpski kombinaciji, zelo blizu je tudi uspehu za skupno zmago v smukaški razvrstitvi. Odločitev o dobitnici tega malega globusa bo padla na zadnji tekmi v Aspnu. Kako raznovrstna je Slovenka priča tudi dejstvo, da je bila pred tekmo tudi v boju za superveleslalomski globus. Glavna tekmica je Tina Weirather, ki je imela pred to tekmo le 16 točk prednosti, po zadnjem superveleslalomu pa se je na prvo mesto prebila Štuhčeva, ki ima 350 točk, Weiratherjeva pa 335.



Do konca sezone je na vrsti še šest tekem, od tega superveleslalom, smuk ter po dva slaloma in veleslaloma. Vse tekme bodo v ZDA. Najprej prihodnji petek in soboto slalom ter veleslalom v Squaw Valleyju, ostale preizkušnje pa bodo v Aspnu.

Na startu nočne tekme po slovenskem času je bilo 47 smučark, poleg Štuhčeve je nastopila še ena Slovenka, Maruša Ferk in zasedla 38. mesto.