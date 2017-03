Ilka Štuhec odpovedala slalom, Mikaeli Shiffrin veliki kristalni globus

Mikalea Shiffrinova ima v skupnem seštevku dve tekmi pred koncem 198 točk prednosti pred Štuhčevo in praktično je bilo jasno, da bo smučarska krona v predolimpijski sezoni njena, danes pa je Štuhčeva z odpovedjo slaloma tudi teoretično potrdila zmago Američanke. Mikaela Shiffrin je tretja ameriška smučarka, ki je dobila skupni seštevek. Pred njo je to leta 1993 uspelo Tamari McKinney, Lindsey Vonn pa je bila najboljša v letih 2008, 2009, 2010 in 2012. A 22-letna smučarka iz Kolorada že ob prvem velikem kristalnem globusu velja za največji talent ameriškega smučanja. Vonnova je prvi kristalni globus osvojila, ko je imela 23 let in pol in imela takrat 13 zmag v svetovnem pokalu, Shiffrinova pa se je na najvišjo stopničko na tekmah svetovnega pokala doslej zavihtela že na 31 tekmah, ob tem pa ima v zbirki lovorik tudi že olimpijsko zlato in tri naslove svetovne prvakinje. Delno je imela Shiffrinova letos tudi srečo, saj se je februarja poškodovala njena glavna tekmica v boju za skupno zmago Švicarka Lara Gut, ki je slavila lani, a je Ilka Štuhec nato vendarle poskrbela, da je bila sezona do konca zanimiva.





Mikaela Shiffrin (Foto: AP)

A kot pravi Mariborčanka, se je zavestno odločila, da v slalomu ne bo nastopila, saj bi za morebitno presenečenje potrebovala zmago, Američanka pa se ne bi smela uvrstiti med najboljših 15. "Enostavno sem preveč utrujena, da bi nastopila še v slalomu," je razlog za odpoved Štuhčeve povzela avstrijska tiskovna agencija Apa. Američanka je letos zmagala na 11 tekmah (šest slalomov, trije veleslalomi, ena kombinacija in paralelni slalom), ob tem pa je osvojila še eno drugo in tretje mesto. Šestindvajsetletna Ilka Štuhec je zmagala sedemkrat (štirje smuki, dva superveleslaloma in kombinacija), temu pa dodala dve drugi in štiri tretja mesta.



Sloveniji je veliki kristalni globus doslej priborila le Tina Maze, ki je bila najboljša v sezoni 2012/13, takrat je z 2180 osvojenimi točkami poskrbela tudi za še vedno veljavni rekord v osvojenih točkah v eni sezoni, rekordnih pa je bilo tudi 19 njenih uvrstitev na stopničke svetovnega pokala.