Ilka Štuhec tretja zaslužkarica sezone, z nagradami pospravila 385.683 evrov

Pred Ilko Štuhec sta se uvrstila le zmagovalca zime Američanka Mikaela Shiffrin in Avstrijec Marcel Hirscher.

V letošnji sezoni se je vse 'poklopilo' in je bilo vse tako kot mora biti. Zelo sem uživala. Ne vem še nič za naslednjo sezono, zato ker smo ravno zaključili to in še res ne razmišljam, kaj bo naslednje leto.

Shiffrinova je na vrhu ženske denarne lestvice z nagradami zbrala vsega skupaj 597.692 švicarskih frankov (556.274 evrov), medtem ko je Hirscher, največji zaslužkar med alpskimi smučarji, z nagradami zaslužil 528.878 švicarskih frankov (492.254 evrov). Gre seveda za kosmate zneske, brez obračunanega davka, ki je za vsako od držav drugačen. Štuhčeva je sezono končala na drugem mestu v skupni razvrstitvi svetovnega pokala alpskih smučark ter temu dosežku dodala še mala kristalna globusa, kombinacijskega in smukaškega. Kot prva Slovenka je osvojila seštevek zime v kraljevski disciplini. Mariborčanka, največja senzacija pravkar končane sezone, je do zadnje tekme v Aspnu prepričljivo nanizala sedem zmag ter še naslov svetovne prvakinje v smuku.





Ilka Štuhec

Ilka Štuhec je zmagala v treh disciplinah, osvojila štiri smukaške zmage, dve superveleslalomski in eno kombinacijsko, vsega skupaj je zbrala 13 uvrstitev na zmagovalni oder.

Ilka Štuhec je v tej sezoni osvojila kar 1022 točk več od izkupička iz sezone prej. V vseh prejšnjih šestih sezonah, v katerih je tekmovala, tri sezone je izpustila zaradi poškodb 2009, 2010, 2011, je skupno osvojila 817 točk, torej 508 točk manj, kot je točk, ki jih je osvojila v tej sezoni. Osvojila je sedem zmag v svetovnem pokalu ter zbrala 13 uvrstitev na stopničke, na SP je bila zlata za naslov smukaške svetovne prvakinje.

Več zmag od 26-letne Štajerke je zbrala le Shiffrinova, ki je bila najuspešnejša v sezoni z 11 zmagami ter naslovom slalomske svetovne prvakinje in dvema globusoma, velikim, in malim slalomskim. Hirscher je na vrhu moške razpredelnice zbral šest zmag v svetovnem pokalu, skupno 16 uvrstitev na stopničke, naslova svetovnega prvaka v slalomu in veleslalomu ter tri globuse, velikega, in mala za zmago v seštevkih veleslaloma in slaloma. Tretja med alpskimi smučarkami po zaslužku je Švicarka Lara Gut (288.946 evrov), kljub temu da je zaradi poškodbe kolena, poškodovala se je februarja na svetovnem prvenstvu v St. Moritzu, izpustila zaključni del tekmovanj. Pri moških pa sta se na drugo in tretje mesto uvrstila Norvežana Henrik Kristoffersen (274.343 evrov) in Kjetil Jansrud (263.848 evrov).



Nagrade so neprimerljive z milijonskimi zneski, ki jih za zmage na največjih turnirjih, grand slamih, denimo delijo v profesionalnem tenisu ali golfu. V svetu profesionalnega moštvenega športa pa skupni zneski denarnih nagrad najboljšim v belem cirkusu zadostujejo za plačilo nekaj dnevnega zaslužka najbolje plačanih nogometašev.