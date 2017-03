Na voljo je še 600 točk: Ilka Štuhec v boju za dva mala in veliki kristalni globus

Ilka Štuhec ima še kar nekaj izzivov do konca sezone. (Foto: AP)

Ženska karavana svetovnega pokala se bo pred Aspnom, sklepno dejanje sezone se bo s smukaškimi treningi začelo 13., končalo pa z moškim slalomskim finalom 19. marca, ustavila še v Squaw Valleyju, kjer bosta na sporedu še obe ženski tehnični disciplini veleslalom in slalom. Po hitrem koncu tedna v Južni Koreji je najboljša slovenska alpska smučarka s tretjima mestoma v smuku in superveleslalomu že znižala zaostanek za vodilno smučarko sezone Američanko Mikaelo Shiffrin, za katero na drugem mestu skupne razvrstitve zime zaostaja 178 točk. Shiffrinova ima na vrhu 1323 točk, Ilka Štuhec pod njo pa 1145 točk. Do konca sezone je še šest ženskih tekem ter na razpolago 600 točk, a je razpored tekem in disciplin v odločilno korist Shiffrinove s 4:2. Možnosti, da bi Štuhčeva kot druga Slovenka v zgodovini po Tini Maze osvojila veliki kristalni globus so pičle.





Ilka Štuhec in Sofia Goggia bijeta boj v zaključku sezone. (Foto: AP)

Statistika je na strani Američanke, ki je kot aktualna slalomska svetovna prvakinja glavna favoritka za zmago na obeh še preostalih ženskih slalomih, v katerih ima zelo dominantno sezono, prav tako je Shiffrinova kandidatka za vrhunsko uvrstitev tudi na zadnjih dveh veleslalomih, medtem ko je Štuhčeva izrazita favoritka le na dveh tekmah, na zadnjih dveh preizkušnjah v hitrih disciplinah, smukaški in superveleslalomski.

Ob Ilki Štuhec so si nastop v Aspnu v ameriški zvezni državi Kolorado zagotovili Ana Drev, Ana Bucik, Boštjan Kline, Martin Čater in Žan Kranjec.

Štuhčeva bo v Aspen pripotovala kot vodilna tekmovalka v dveh disciplinah, v smuku in superveleslalomu. V smuku si je smukaška svetovna prvakinja pred zaključnim bojem nabrala 97 točk prednosti pred Italijanko Sofio Goggia, v superveleslalomu pa bo v Aspnu branila 15 točk prednosti pred Tino Weirather iz Liechtensteina. Štuhčeva je že osvojila en mali globus, kombinacijskega. V Aspnu bo sledila le podelitev, na sporedu finala ni finalne preizkušnje v tej disciplini. Za Štuhčevo je najboljša sezona v karieri.





Ilka Štuhec z ekipo. (Foto: Damjan Žibert)

V vseh prejšnjih šestih sezonah, v katerih je tekmovala, tri sezone je izpustila zaradi poškodb 2009, 2010, 2011, je skupno osvojila 817 točk, torej 328 točk manj kot je točk, ki jih je osvojila doslej v tej sezoni.

Po tekmah za 56. Pokal Vitranc v Kranjski Gori so svojega lastnika dobili kar trije globusi, vse tri je pobral že šesto sezono po vrsti najboljši smučar Avstrijec Marcel Hirscher, ki je od Kranjske Gore bogatejši za mala kristalna globusa v slalomu in veleslalomu ter veliki kristalni globus za zmago v razvrstitvi sezone.

Sezona pa se še ni končala. Seveda je še bolj impresiven pogled na druge dosežke 26 letne Mariborčanke, sedem zmag, šest v svetovnem pokalu ter zmaga na smuku na SP v Sankt Moritzu, tri smukaške, dve superveleslalomski in kombinacijska, skupno 11 uvrstitev na stopničke, ob šestih zmagah je bila še enkrat druga in štirikrat tretja, osvojila je točke v vseh petih disciplinah, z 10. in 14. mestom dosegla najboljša dosežka na slalomih in veleslalomih v svetovnem pokalu. Ob tem velja omeniti, da je bil pred sezono 2016/17 njen najboljši dosežek četrto mesto. Ob Štuhčevi so si nastop v Aspnu v ameriški zvezni državi Kolorado zagotovili Ana Drev, Ana Bucik, Boštjan Kline, Martin Čater in Žan Kranjec. Drevova je v veleslalomskem seštevku z 178 točkami na devetem mestu, lani je sezono končala kot sedma veleslalomistka (283 točk). Bucikova je v tej sezoni v slalomu naredila velikanski napredek, saj še nikoli doslej ni bila tako visoko na 12. mestu slalomskega seštevka.