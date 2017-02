Ilka Štuhec: Zdaj pa gremo pač dalje, novim izzivom nasproti

Ilka Štuhec (Foto: Damjan Žibert)

Šestindvajsetletno Mariborčanko Ilko Štuhec do konca sezone 2016/17 čaka še zelo napornih 30 dni, počivanje na lovorikah bo morala preložiti za čas po koncu tekmovanj, saj bo znova prisiljena pokazati svoje najboljše vožnje. Simpatična Štajerka je namreč zelo resna kandidatka za kar tri (male) kristalne globuse od šestih, kolikor jih bodo podelili na finalu v Aspnu.

Dnevi po prihodu domov so naporni na drugačen način. Sezona se še ni končala, štirje tedni tekem in treningov so še v načrtu. Moramo trenirati, se prej še nekoliko spočiti. Ne vem, o čem sem razmišljala, ko sem bila še na začetku poti, ko smo tekmovali na otroških tekmah. Vsak hoče doseči to. Ko smo bili enkrat tam, dva dobra treninga, pričakovala sem veliko, sploh po tako dobri sezoni. Ponosna sem nase, ker mi je uspelo dati od sebe maksimum na tako pomembni tekmi.

Štuhčeva si je z odličnimi decembrskimi, januarskimi in februarskimi nastopi še pred svetovnim prvenstvom v alpskem smučanju v St. Moritzu zagotovila položaj vodilne v razvrstitvah posebnega smukaškega in posebnega kombinacijskega seštevka svetovnega pokala, v superveleslalomskem seštevku je trenutno tretja in, ob odsotnosti vodilne poškodovane Švicarke Lare Gut, realna kandidatka za najvišjo lovoriko, ki jo tudi v tej disciplini podelijo ob koncu vsake sezone. Hipotetične možnosti - do konca sezone je na sporedu še 11 tekem ter na voljo 1100 točk - ima tudi v boju za veliki kristalni globus, ki ga podelijo za zmago v skupnem seštevku sezone. Štuhčeva je na tej razpredelnici na četrtem mestu s seštevkom 785 točk. Pred njo sta le Sofia Goggia (789) in vodilna Američanka Mikaela Shiffrin (1203), za njo pa Francozinja Tessa Worley (712). Drugouvrščena Gutova (1023) je izpadla iz boja, potem ko si je na domačem prvenstvu pri padcu med ogrevanjem med kombinacijskima vožnjama strgala kolenske vezi. Seveda gre za hipotetične izračune, kajti 400 točk bodo razdelili za dva slaloma in veleslaloma, kjer sta kandidatki Shiffrinova in Worleyjeva, Štuhčeva se lahko nadeja odličnih uspehov na preostalih tekmah v hitrih disciplinah. Štuhčeva je prvenstvo v St. Moritzu začela s superveleslalomom, na katerem je po odločni vožnji naredila napako, kateri navkljub je tekmo končala na 11. mestu. Prva favoritinja v alpski kombinaciji je bila druga najhitrejša na kombinacijskem smuku, zaostala je le za Goggio, na slalomski progi pa je odstopila že po treh količkih. Nato je sledil smuk, na katerem so ji morale vse tekmice gledati v hrbet, zadnja disciplina Štuhčeve na progi Corviglia je bil veleslalom, na katerem je odstopila v finalu. Po veleslalomu se je s svojo samostojno ekipo vrnila domov, kjer so ji Mariborčani v nedeljo zvečer pripravili sprejem. Na vprašanje, ali je bila zadovoljna po veleslalomu, je odgovorila: "Težko, da bi lahko bila. Z zadnjim tekmovalnim dnem prvenstva direktno ne, ker sem se prvo vožnjo lovila od začetka, drugo pa sem začela boljše, ampak naredila napako. Vse skupaj gledano pa ni bilo ravno slabo."





Ilka Štuhec in Darja Črnko z ekipo (Foto: Damjan Žibert)

Štuhčeva je vajena tako padcev kot vzponov, njeno kariero po uspehih v mladinski konkurenci, dvakrat je bila mladinska svetovna prvakinja, so nato zaznamovale poškodbe. Na vprašanje, ali jo je odstop na kombinacijskem slalomu, kaj bolj podžgal, pa je odgovorila: "Nisem na to gledala, kot da bi se zdaj morala, za kaj maščevati, ali pa bi da bi iskala zadoščenje. Poskusila sem samo smučati, najboljše kolikor lahko, in ne razmišljati o ničemer, in se je 'poklopilo'." Štuhčeva je osvojila svoj prvi naslov, svojo prvo zmago na velikih članskih tekmovanjih. Misli še ni povsem zbrala: "Ne. Pravzaprav nisem imela toliko časa, treba se je bilo znova pripraviti na naslednjo tekmo. Odločili smo se, da bomo po veleslalomu šli domov, da bomo imeli nekaj pavze, da se pripravimo na zadnje štiri tedne." Tudi z mamo, ki je vodja njene ekipe, hkrati pa ji pripravlja smuči, se še nista podrobno pogovorili, da bi ji povedala kakšne velike besede: "Povedala mi je marsikaj, pa nič. Vsi smo bili veseli, presrečni, zdaj pa gremo pač dalje novim izzivom nasproti." Uspehov v tej sezoni ter osvojenega naslova svetovne prvakinje ne bi bilo brez miniaturne štiričlanske samostojne ekipe: "Vsi jo že poznajo, ekipa je takšna, kakršna je. Funkcioniramo res odlično, mislim, da je to, kar delamo, skoraj nepojmljivo." Do konca sezone se bo v Crans Montani, že konec tega tedna, ter marca v Jeongseonu in Aspnu odvil zaključni del boja za male kristalne globuse v hitrih disciplinah: "Ta boj poteka že celo leto. Ni zdaj na novo. Ne razmišljam o tem, pač vedno bom vzela tekmo kot tekmo, se na vsako posebej skoncentrirala, poskusila pokazati vse, na koncu pa bomo videli, kako in kaj." "Mislim, da je bilo celotno svetovno prvenstvo kot tako res super tekmovanje, res sem uživala, celotno vzdušje, navijači, vse pravzaprav je bilo super. Sem bila zelo zadovoljna, da sem se lahko udeležila tega tekmovanja in da sem naredila res dober rezultat. Zato bom šla v zaključni del sezone z zelo dobrimi občutki," je še dejala šampionka, ki je na smukaškem prestolu nasledila Tino Maze, ki je naslov prvakinje v kraljevski disciplini osvojila na SP pred dvema letoma v Beaver Creeku. "Po zmagi, ko mi je uspelo, so bili vsi okrog mene tako veseli, tako jih je prevzelo vse skupaj. Mama Darja je bila res vesela. Dejansko gre za res veliko stvar, ki mi je uspela, ki veliko pomeni nam vsem. Pravzaprav je noro, kaj delam z mamo Darjo (Črnko), trenerjem Gregom (Koštomajem) mojo najboljšo prijateljico Anjo (Šešum), kineziloginjo, je kar čudovito pravzaprav," je še odgovorila. O zimskih olimpijskih igrah, ki bodo čez eno leto v Južni Koreji, še ne razmišlja: "O olimpijskih igrah v tem trenutku niti slučajno še ne razmišljam. So še kar precej odmaknjene. Trenutno se želim osredotočiti le na svoje nastope v svetovnem pokalu, pogled mi seže le do na naslednje tekme, z ostalim se ne želim obremenjevati. Niti slučajno še ne vem, na katerih tekmah bom nastopila v Pjongčangu, je še kar nekaj časa do takrat, o tem se bom odločala takrat, ko bo prišel čas za to."