Boštjan Kline zmagal prvič v karieri!

Slovenski alpski smučar Boštjan Kline je osvojil še 24. slovensko zmago v svetovnem pokalu alpskih smučarjev ter se je pridružil preostalim slovenskim zmagovalcem v svetovnem pokalu alpskih smučarjev, kot so Bojan Križaj, Rok Petrovič, Jure Košir, Grega Benedik, Andrej Miklavc, Matjaž Vrhovnik, Mitja Kunc, Boris Strel in Andrej Jerman. Kline je osvojil še tretjo slovensko smukaško zmago na moških smukih v svetovnem pokalu. Pred njim je na dveh smukih slavil Andrej Jerman (Garmisch Partenkirchen 23. 3. 2007, Bormio 29. 12. 2009). Ob tem je Kline drugi Slovenec s smukaško zmago v svetovnem pokalu v tej sezoni. Ilka Štuhec je decembra osvojila tri smuke, dva v Lake Louisu in enega v Val d'Iseru.

Boštjan Kline je osvojil še tretjo slovensko smukaško zmago na moških smukih v svetovnem pokalu. Pred njim je na dveh smukih slavil Andrej Jerman (Garmisch Partenkirchen 23. 3. 2007, Bormio 29. 12. 2009).

Največ smukaških zmag, štiri, pa ima najboljša slovenska alpska smučarka Tina Maze, sicer že tekmovalno upokojena. Prva preizkušnja po St. Moritzu je bil prav smuk na olimpijski progi v Kvitfjellu. Kot četrti na startu je postavil daleč najhitrejši čas. 1:29,20 minute, na prvem merjenju vmesnega časa je bil takrat vodilni Norvežan Aleksander Aamodt Kilde hitrejši tri stotinke sekunde, nato pa je Kline le še pridobival na hitrosti (-0,09; -0,32; -0,63; -0,54), ob prihodu v cilj pa je z naskokom 72 stotink sekunde prevzel vodstvo, ki ga ni več izpustil iz rok. Avstrijec Matthias Mayer se je s startno številko 18 najbolj približal Mariborčanu. Za drugo mesto je za najboljšim Slovencem zaostal 19 stotink sekunde.





Boštjan Kline (Foto: AP)

Na najnižjo stopničko zmagovalnega odra je stopil domači adut Kjetil Jansrud, ki je bil stotinko počasnejši. Kanadčana Erik Guay (+0,25) in Manuel Osborne-Paradis (+0,34) sta osvojila četrto in peto mesto. Nemec Thomas Dressen se je s startno številko 48 zavihtel na šesto mesto (+0,38). Od štirih Slovencev na startu je dve točki osvojil še Martin Čater (+1,34), ki je bil 29. Klemen Kosi (+1,71; 37.) in Rok Perko (+1,80; 38.) sta bila prepočasna za prvo trideseterico. Kline (194 točk), ki bo 9. marca praznoval 26 let, se je zmago in osvojenimi sto točkami zavihtel na šesto mesto v posebnem smukaškem seštevku, za vodilnim zaostaja 113 točk. V rdečo majico vodilnega smukača sezone je še naprej oblečen Jansrud (307), a sta mu tesno za petami Italijana Peter Fill (-13) in Dominik Paris (-65). Pred Klinetom sta še Avstrijec Hannes Reichelt (-78) in Američan Travis Ganong (-106). Petindvajsetletni Mariborčan je bil tudi v tej sezoni, vse od začetka, kandidat za najvišja mesta, a se na smukih in superveleslalomih ni razpletlo po pričakovanjih. Prav tako je brez odmevnejšega dosežka ostal na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju, ki se je v nedeljo končalo v St. Moritzu. Prva moška preizkušnja na 44. svetovnem prvenstvu se Štajercu ni najbolje obnesla, na superveleslalomu je po hitrem zgornjem delu, zgrešil idealno linijo ter odstopil, smuk mu je veliko bolje uspel, bil je sedmi. Kline tako kot njegova sokrajanka Ilka Štuhec v ženski konkurenci je blestel že na svetovnih prvenstvih v mladinski konkurenci. Leta 2011 na MSP v švicarski Crans Montani je osvojil naslova mladinskega svetovnega prvaka v superveleslalomu in smuku, na članskih SP, St. Moritz je bilo njegovo tretje po vrsti, pa še ni pokazal vsega, česar je sposoben. Pred Kvitfjellom je v tej sezoni svetovnega pokala bil najbližje stopničkam s četrtim in petim mestom na smuku in superveleslalomu v Val d'Iseru. Na smuku v Garmischu je bil šesti.



Današnji smuk je bil nadomestna tekma za odpadli smuk iz kanadskega Lake Louisa. V Kvitfjellu bo v soboto na sporedu še en smuk, v nedeljo pa bo sledil še superveleslalom, kar bosta zadnji preizkušnji v hitrih disciplinah pred finalom v Aspnu.



Portret:

rojen: 9. marec 1991

- prebivališče: Maribor

- višina: 185 cm

- teža: 80 kg

- klub: Branik Maribor

- trener: Peter Pen



- največji uspehi:

- SP:

7. St, Moritz 2017, smuk

30. Schladming 2013, superveleslalom

33. Vail/Beaver Creek 2015, smuk



- mladinsko SP:

Svetovno mladinsko prvenstvo

1. mesto, Crans Montana 2011, superveleslalom

1. mesto, Crans Montana 2011, smuk

3. mesto, Megeve 2010, smuk



- svetovni pokal:

1. mesto, Kvitfjell 2017, smuk

2. mesto, Garmisch Partenkirchen 2016, smuk

2. mesto, Hinterstoder 2016, superveleslalom

4. mesto, Val d'Isere 2016, smuk

5. mesto, Val d'Isere 2016, superveleslalom

6. mesto, Garmisch-Partenkirchen, smuk

9. mesto, St. Moritz 2016, superveleslalom

11. mesto, St. Moritz 2016, smuk

11. mesto, Jeongseon 2016, superveleslalom

11. mesto, Jeongseon 2016, smuk

13. mesto Santa Caterina 2014, smuk

14. mesto, Lake Louise 2015, superveleslalom

15. mesto, Val Gardena 2016, superveleslalom

15. mesto, Kitzbühel 2016, smuk

15. mesto, Lenzerheide 2011, smuk