Jansrudu smuk na domačem dvorišču, Kline 42 stotink oddaljen od novih stopničk

Boštjan Kline (Foto: AP)

Boštjan Kline je v petek na tem norveškem prizorišču na isti smukaški progi osvojil krstno zmago v karieri. Na še drugem smuku v Kvitfjellu je za stopničkami tokrat zaostal 42 stotink sekunde. Točke je osvojil še en Slovenec. Martin Čater se je na 23. mesto pognal s startno številko 45, za zmagovalcem pa je zaostal 1,45 sekunde. Rok Perko in Klemen Kosi sta bila prepočasna za trideseterico najboljših. Perko je bil 33. (+1,99), Kosi 44. (+2,47). Kjetil Jansrud je osvojil še devetnajsto zmago v svetovnem pokalu, osmo smukaško ter drugo na smukih v Kvitfjellu po letu 2014. V tej sezoni je prišel še do pete zmage. Enaintridesetletnik je na olimpijski progi, na njej so se merili udeleženci zimskih olimpijskih iger leta 1994 v Lillehammerju, vpisal skupno šesto zmago, preostale štiri zmage so v superveleslalomih. Norveški as si še ni zagotovil malega smukaškega kristalnega globusa. V seštevku discipline je zbral 407 točk, prvi zasledovalec Peter Fill ima 33 točk manj. Do konca sezone je na sporedu le še en smuk, finalni v Aspnu. Jansrud in Fill sta sicer edina, ki se bosta udarila za zmago v smukaškem seštevku zime. Tretjeuvrščeni Italijan Dominik Paris zaostaja že prevelikih 136 točk, da bi se lahko vpletel v boj za končno lovoriko najboljšega smukača.



Najboljši Slovenec v smukaškem seštevku je Kline na šestem mestu s seštevkom 230 točk. Kline ima teoretične možnosti celo za boj za tretje mesto skupno, sezono pa bi lahko končal v elitni sedmerici najboljših smukačev.



V Kvitfjellu bo v nedeljo na sporedu še superveleslalom.