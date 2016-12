Vikingu Jansrudu tretja zaporedna superveleslalomska zmaga, Kline 13.

Kjetil Jansrud (Foto: AP)

Tudi tretji moški superveleslalom v tej sezoni je dobil Norvežan Kjetil Jansrud, ki je zbral vseh 300 točk in zanesljivo vodi v točkovanju te discipline. Na progi Deborah Compagnoni je slavil prepričljivo, drugi Avstrijec Hannes Reichelt je zaostal šest desetink sekund, tretji Italijan Dominik Paris še malce več (+0.62). Norvežan je konkurenco pokoril tudi v Val d'Iseru in Val Gardeni in je osvojil še deveto superveleslalomsko zmago, osemnajsto v svetovnem pokalu. Jansrud je v novi sezoni prišel še do četrte zmage, zmagal je tudi na smuku v Val d'Iseru. Avstrijec Marcel Hirscher (633 točk), ki je danes zaostal za trideseterico, ostaja v vodstvu v skupnem seštevku svetovnega pokala. Jansrud (482) na drugem mestu ima 151 točk manj.

Santa Catarina je kot nadomestna lokacija gostila moški superveleslalom svetovnega pokala, ki bi moral biti v kanadskem Lake Louisu, a je odpadel zaradi pomanjkanja snega. Na startu je bilo 71 smučarjev, Na startu so bili tudi štirje Slovenci, Boštjan Kline je nosil številko 12 in je zasedel 13. mesto (+1,55). Klemen Kosi (+2,80; 37.), Martin Čater (+2,95; 41.) in Miha Hrobat (+3,20; 44.), ki pa so osvojili mesta zunaj prve trideseterice ter so ostali brez točk.