Prvo serijo dobil Kraft, drugo pa veter: Avstrijec z zmago potrdil globus, Peter Prevc in Tepeš v deseterici

Kraft je blestel ves planiški konec tedna in zasluženo odnesel obe kroni za letošnjo sezono. (Foto: Damjan Žibert)

Avstrijec Stefan Kraft je veliki zmagovalec zadnje tekme v sezoni. Na poletih v Planici so obveljali izidi prve serije, finale so namreč po nastopih peščice letalcev odpovedali zaradi vetra. Najboljši od Slovencev je bil Peter Prevc (229 metrov/211,9 točke) na šestem mestu. Osmega mesta se je razveselil Jurij Tepeš (231 m/209,9 tč.), sledili so Domen Prevc (226,5 m, 193,8 tč.) na 17. mestu, Jernej Damjan (212 m, 189,5 tč.) je bil 24., Anže Lanišek (212,5 m, 185 tč.) pa je bil 25. Kraft je z zmagama na petkovi prvi posamični tekmi v Planici ter današnji finalni osvojil zmago v skupnem seštevku sezone. V danes edini izpeljani seriji je skočil 250 metrov in povedel z 244,3 točke. Njegov edini tekmec v boju za skupno lovoriko Poljak Kamil Stoch je imel pred zadnjo tekmo zime 86 točk zaostanka, tekmo pa je končal na petem mestu (222,5 metra, 216,8 točke). Za Kraftom sta na drugem in tretjem mestu končala Nemec Andreas Wellinger (238,5 metra) in japonski veteran Noriaki Kasai (239 metra).

Izidi:

1. Stefan Kraft (Avt) 244,3 točke (250,0 metra)

2. Andreas Wellinger (Nem) 236,2 (238,5)

3. Noriaki Kasai (Jap) 223,9 (239,0)

4. Markus Eisenbichler (Nem) 223,2 (243,0)

5. Kamil Stoch (Pol) 216,8 (222,5)

6. Peter Prevc (Slo) 211,9 (229,0)

7. Robert Johansson (Nor) 211,8 (232,0)

8. Jurij Tepeš (Slo) 209,9 (231,5)

9. Johann Andre Forfang (Nor) 209,6 (225,0)

10. Anders Fannemel (Nor) 207,9 (224,0)

...

17. Domen Prevc (Slo) 193,8 (226,5)

24. Jernej Damjan (Slo) 189,5 (212,0)

25. Anže Lanišek (Slo) 185,0 (212,5)

- svetovni pokal, skupno (26 tekem):

1. Stefan Kraft (Avt) 1665 točk

2. Kamil Stoch (Pol) 1524

3. Daniel-Andre Tande (Nor) 1201

4. Andreas Wellinger (Nem) 1161

5. Maciej Kot (Pol) 985

6. Domen Prevc (Slo) 963

7. Michael Hayböck (Avt) 814

8. Markus Eisenbichler (Nem) 807

9. Peter Prevc (Slo) 716

10. Manuel Fettner (Avt) 703

...

20. Jurij Tepeš (Slo) 326

28. Jernej Damjan (Slo) 149

33. Anže Lanišek (Slo) 98

40. Cene Prevc (Slo) 67

45. Anže Semenič (Slo) 41

67. Bor Pavlovčič (Slo) 3

- skupno, poleti:

1. Stefan Kraft (Avt) 445 točk

2. Andreas Wellinger (Nem) 333

3. Kamil Stoch (Pol) 279

4. Noriaki Kasai (Jap) 230

5. Peter Prevc (Slo) 196

6. Michael Hayböck (Avt) 184

7. Markus Eisenbichler (Nem) 151

8. Jurij Tepeš (Slo) 144

9. Domen Prevc (Slo) 138

10. Piotr Žyla (Pol) 129

...

18. Jernej Damjan (Slo) 55

26. Anže Semenič (Slo) 33

31. Anže Lanišek (Slo) 23

41. Cene Prevc (Slo) 7