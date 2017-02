Lara Gut razkazala znanje tujih jezikov in sporočila, da je uspešno prestala operacijo kolena

Gutova je zaradi poškodbe meniskusa morala predčasno zaključiti sezono, s čimer je na stežaj odprla vrata Ilki Štuhec do malega kristalnega globusa v smuku. (Foto: AP)

Gutova je na nedavno končanem svetovnem prvenstvu v domačem St. Moritzu osvojila bron na superveleslalomski tekmi, potem pa je na ogrevanju pred kombinacijskim slalomom padla in huje poškodovala koleno.

Zdaj je sporočila, da so operacijo opravili v ponedeljek v Ženevi, rekonstruirali so ji kolenske vezi in popravili raztrgani meniskus. Zahvalila se je osebju v bolnišnici Hopital de La Tour v Ženevi, pa tudi vsem, ki so jo v dneh od poškodbe s sporočili spodbujali, da se bo čim prej vrnila na smuči.