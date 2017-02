FOTO: Holdenerjevi zlato, Ilkine sanje končane v snegu: 'Žal se je hitreje končalo, kot bi si želela'

Smukaški dosežek Štuhčeve je obetal veliko, na smuku je vpisala drugi čas, za 12 stotink sekunde jo je prehitela le Italijanka Sofia Goggia. A se je naskok na kolajno končal hitro v snegu s tem pa tudi sanje o prvi kolajni na svetovnem prvenstvu. "Definitivno je kombinacija disciplina, ki je sestavljena iz dveh različnih disciplin. Dejansko sem bila pripravljena, da se vržem na glavo, da dam od sebe vse. Žal se je hitreje končalo, kot bi si želela. Ampak nimam si kaj očitati, vem na čem moram delati do nedelje in bom to tudi naredila," je po tekmi dejala najboljša slovenska alpska smučarka v letošnji sezoni. Štuhčeva je nastopila na svojem prvem slalomu po zvinu gležnja, ki se ji je pripetil na kondicijskem treningu pred tekmami v Garmisch-Partenkirchnu: "Sem trenirala slalom prejšnji teden na pripravah za prvenstvo. Dejstvo je, da nisem specialistka za slalom in kolikor ga lahko treniram, ga treniram, vsakič je dovolj, kdaj ga pa ni.," je svoj slalomski dosežek vpisala Ilka, ki je v letošnji sezoni najboljša smukačica.

Vrhunec prvenstva Štuhčevo sicer še čaka v naslednjih dneh, ko bo na sporedu specialni smuk, ki ga bo začela kot prva favoritinja kot vodilna smukačica sezone in kot najhitrejša na zadnjih dveh treningih. "Časa za regeneracijo bo definitivno dovolj, vem, na čem moram delati, na kaj se moram skoncentrirati in bom to tudi naredila," je dejala 26-letna Mariborčanka, ki je pred St. Moritzem dobila edino izpeljano kombinacijo v svetovnem pokalu ter je bila pred prvenstvom med prvimi favoritinjami za kolajno v tej disciplini.

Švicarska alpska smučarka Lara Gut se je poškodovala na današnjem ogrevanju pred popoldanskim kombinacijskim slalomom na svetovnem prvenstvu v St. Moritzu in po informacijah iz švicarskega tabora je sezona zanjo končana. Tekmovalko so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, kjer so zdravniki potrdili hudo poškodbo levega kolena. Po prvih informacijah ima lanska zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala strgane prednje križne vezi in poškodbo meniskusa. Nadaljnje preiskave bodo pokazale, ali je potrebna operacija, ali pa bo pomagala kakšna druga terapija.

Nastopili sta še dve Slovenki; Maruša Ferk je osvojila 8. mesto (+ 1,84), kar je njena najboljša uvrstitev na svetovnih prvenstvih, Ana Bucik pa je tako kot Štuhčeva odstopila v slalomu, ki je sicer njena prva disciplina, v kateri je bila letos že sedma, na Zlati lisici v Mariboru. O nosilkah kolajn in o zmagovalki je odločal slalom. Potem ko je pot najboljše Slovenke ubrala tudi najhitrejša po smukaškem delu kombinacije Italijanka Sofia Goggia in odstopila, se je slavje v ciljni areni lahko začelo. Navijači ob progi in na tribunah v ciljni areni so bučno proslavili dvojno domače zmagoslavje in dve najžlahtnejši kolajni, zlato in srebrno. Švica je sicer že devetič gostiteljica svetovnega prvenstva v alpskem smučanju, kar petkrat pa so največja smučarska tekmovanja pripravili prav v St. Moritzu, vključno z zimskimi olimpijskimi igrami leta 1948, ki so takrat štele tudi za svetovno prvenstvo. Nazadnje, ko je St. Moritz gostil svetovno prvenstvo, leta 2003, so gostitelji potegnili kratko, saj so ostali brez zlate medalje. Tokrat se ta urok ni ponovil.



Izidi, alpska kombinacija, ženske:

1. Wendy Holdener (Švi) 1:58,88

2. Michelle Gisin (Švi) 1:58,93 + 0,05

3. Michaela Kirchgasser (Avt) 1:59,26 + 0,38

4. Denise Feierabend (Švi) 1:59,70 + 0,82

5. Lindsey Vonn (ZDA) 1:59,73 + 0,85

6. Marie-Michele Gagnon (Kan) 2:00,15 + 1,27

7. Federica Brignone (Ita) 2:00,26 + 1,38

8. Maruša Ferk (Slo) 2:00,72 + 1,84

9. Ricarda Haaser (Avt) 2:00,81 + 1,93

10. Ragnhild Mowinckel (Nor) 2:00,84 + 1,96