Marguč daleč od vrhunskega rezultata, paralelni slalom končal v osmini finala, veliko slavje Avstrijcev

S kančkom sreče se je v izločilne boje prebil le Rok Marguč. (Foto: Damjan Žibert)

V paralelnem slalomu svetovnega prvenstva v deskanju na snegu v Sierri Nevadi so bili razred zase Avstrijci, saj so osvojili obe zlati kolajni in še srebrno. Pri moških je zmagal Andreas Prommegger, v finalu je premagal rojaka Benjamina Karla, pri ženskah pa mlada Daniela Ulbing. Od Slovencev se je kot 16. v kvalifikacijah v izločilne boje prebil le Rok Marguč, ki je nato v osmini finala moral priznati premoč Karlu, zmagovalcu kvalifikacij. "Srečen sem in presenečen. Tega nisem pričakoval. Potem ko sem prišel v cilj, sem se že odpisal, a sem z nekaj sreče vendarle prišel v finale. Prva vožnja mi ni uspela, druga malo bolj, vse še ni, kot bi si želel, a zdaj je vse mogoče," je dejal Marguč. Jure Hafner je za Margučem zaostal le pet stotink in zasedel 17. mesto. Možnosti za preboj med najboljših 16 je imel Tudi Tim Mastnak, ki pa je v drugi vožnji padel pri predzadnjih vratcih, na koncu pa zasedel 32. mesto. Pet mest slabši je bil Črt Ikovic, ki je svoj krstni nastop na svetovnih prvenstvih končal po prvi kvalifikacijski vožnji, končal ga je v snegu, saj je padel v cilj. Na koncu bo ob njegovem imenu pisalo 37. mesto.

Gloria Kotnik, katere oče je postavil progo, je zasedla 22., Iva Polanec pa 34. mesto. Pri dekletih je bila v kvalifikacija najboljša Avstrijka Daniela Ulbing.

Izidi:

Ženske:

1. Daniela Ulbing (Avt)

2. Ester Ledecka (Češ)

3. Alena Savarsina (Rus)

4. Cheyenne Loch (Nem)

5. Julia Dujmovits (Avt)

6. Ramona Theresia Hofmeister (Nem)

...

22. Gloria Kotnik (Slo)

34. Iva Polanec (Slo)

Moški:

1. Andreas Prommegger (Avt)

2. Benjamin Karl (Avt)

3. Andrej Sobolev (Rus)

4. Nevin Galmarini (Švi)

5. Aaron March (Ita)

6. Radoslav Jankov (Bol)

...

16. Rok Marguč (Slo)

17. Jure Hafner (Slo)

32. Tim Mastnak (Slo)

37. Črt Ikovic (Slo)