Marguč na zadnji posamični tekmi v sezoni na 11. mestu

Rok Marguč (Foto: Damjan Žibert)

V ženski konkurenci je skupno zmago v pokalu osvojila Čehinja Ester Ledecka, ki je bila tokat druga, za Avstrijko Sabine Schöffmann. Ladecka je v neposrednem dvoboju za globus že v četrtfinalu ugnala Rusinjo Aleno Zavarzini. V izločilne boje šele tretjega paralelnega slaloma sezone in devete posamične tekme se je od šesterice Slovencev uvrstil le Rok Marguč. Glorija Kotnik je končala na 24., Iva Polanec na 35., Tim Mastnak je bil 20., Jure Hafner 38., Črt Ikovic pa 47. Deskarji na snegu so se že tretjič zapored ustavili v Winterbergu, kjer bi morali v paralelnem slalomu tekmovati že v petek, a so zaradi zamika tekem na svetovnem prvenstvu v španski Sierra Nevadi zadnjo posamično preizkušnjo zime prestavili na današnji dan, ko je ponagajal dež.



Marguč je dosegel šesti čas kvalifikacij in se šele tretjič v sezoni uvrstil v izločilne boje. Nato je nastopil v sedmi skupini, v kateri je bil njegov nasprotnik Švicar Nevin Galmarini, tretji s svetovnega prvenstva v veleslalomu. Slovenski predstavnik se je tekmecu na 350-metrski progi dobro upiral. Vozil je na hitrejši, zeleni progi, tekmovalca pa sta bila skoraj polovico proge izenačena. Marguč je v srednjem delu storil napako in precej zaostal ter ob koncu zasedel 11. mesto, Švicar pa je izpadel v četrtfinalu.



V nedeljo bo v Winterbergu še ekipna preizkušnja v paralelnem slalomu, šele druga v sezoni.