AVDIO: Fill po epski bitki z Jansrudom v vitrino pospravil smukaški kristal, Kline grdo padel, a ostal nepoškodovan

Peter Fill je z drugim mestom dobil bitko za mali kristalni globus v smuku. (Foto: AP)

Smuk je bila pred sklepnim dejanjem v Aspnu tudi edina disciplina, v kateri še pri moških ni bil znan dobitnik malega kristalnega globusa. Tako se je obetal epski obračun med Kjetilom Jansrudom in Petrom Fillom. Norvežan je imel pred sklepnim dejanjem 33 točk naskoka pred Italijanom. A Jansrudu se nastop ni najbolj posrečil in je prišel v cilj s pol sekunde zaostanka za vodilnim Dominikom Parisom. Pred njim je v cilj že prišel Fill, ki je z minimalnim zaostankom za rojakom (+0.08) zasedal drugo mesto in je bil v prednosti v bitki za kristalni globus. Zadnji moški smuk v tej zimi v Aspnu se ni razpletel v skladu s slovenskimi željami. Edini slovenski finalist Boštjan Kline je po dobrem zgornjem vmesnem času na eni od grbin pri veliki hitrosti izgubil ravnotežje, nenadzorovano ga je vrglo v zrak, pristal je na hrbtu, potem pa je drsel po progi in je prebil kar tri zaščitne mreže. Kline, ki se je ustavil šele po tretji mreži, ob tem je zadel še enega od delavcev, ni utrpel hujših posledic, saj so se mu odpele smučke. Brez težav se je takoj po padcu dvignil na noge. Padec pomeni, da je na zadnjem smuku ostal brez točk in možnosti za vrhunski rezultat. Kline je sicer navdušil v norveškem Kvitfjellu s svojo prvo smukaško zmago v karieri. Na koncu je Kline sicer osvojil deseto mesto v seštevku smuka.

Fill je vzel še zadnji prosti globus v moški konkurenci. Po tekmah za 56. Pokal Vitranc v Kranjski Gori so svojega lastnika dobili kar trije globusi, vse tri je pobral že šesto sezono po vrsti najboljši smučar Avstrijec Marcel Hirscher, ki je od Kranjske Gore bogatejši za mala kristalna globusa v slalomu in veleslalomu ter veliki kristalni globus za zmago v razvrstitvi sezone. Globus ima tudi današnji osmoljenec Jansrud, ki si je superveleslalomski mali globus že zagotovil v domačem Kvitfjellu.

Fill pa si je še dodatno oddahnil, ko sta v cilj prišla svetovni prvak Beat Feuz, ki je močno zaostal in podprvak Erik Guay, ki je zasedel tretje mesto. Jansrud je bil v tistem trenutku že osmi, ko pa je v cilj prišel Carlo Janka in zavzel tretje je tako Fill bil že zelo blizu temu, da drugič zapored osvoji mali kristalni globus v najhitrejši alpski disciplini. Do konca tekme nihče od smučarjev ni več premešal vrstnega reda na vrhu in Fill se je veselil velikega uspeha v smukaškem seštevku svetovnega pokala. Zmage pa se je veselil Dominik Paris, ki je tako po Kitzbühlu, dobil tudi zaključni smuk sezone. Jansrud pa se je na koncu moral zadovoljiti z zmago v superveleslalomskem skupnem seštevku.

Boštjan Kline je po padcu ostal brez uvrstitve na zadnjem smuku sezone. (Foto: AP)

Izidi:

1. Dominik Paris (Ita) 1:33,07

2. Peter Fill (Ita) 1:33,15 +0,08

3. Carlo Janka (Švi) 1:33,25 +0,18

4. Manuel Osborne-Paradis (Kan) 1:33,32 +0,25

5. Adrien Theaux (Fra) 1:33,36 +0,29

6. Erik Guay (Kan) 1:33,38 +0,31

. Andreas Sander (Nem) 1:33,38 +0,31

8. Matthias Mayer (Avt) 1:33,39 +0,32

9. Vincent Kriechmayr (Avt) 1:33,59 +0,52

10. Johan Clarey (Fra) 1:33,60 +0,53



Smuk:

1. Peter Fill (Ita) 454

2. Kjetil Jansrud (Nor) 431

3. Dominik Paris (Ita) 371

4. Beat Feuz (Švi) 259

5. Erik Guay (Kan) 255

6. Hannes Reichelt (Avt) 253

7. Carlo Janka (Švi) 240

8. Matthias Mayer (Avt) 237

9. Adrien Theaux (Fra) 233

10. Boštjan Kline (Slo) 230

...

46. Martin Čater (Slo) 10

53. Klemen Kosi (Slo) 1