Myhrerju sklepno dejanje sezone, Jansrud dobil norveški dvoboj za drugo mesto v skupnem seštevku

Andre Myhrer je dobil sklepno dejanje letošnje sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju. (Foto: AP)

Slalomski finale v Aspnu se je razpletel povsem nepričakovano. Avstrijec Marcel Hirscher, ki je vodil po prvi vožnji, od Myhrerja je bil na prvi progi osem stotink sekunde hitrejši, je tekmo končal na četrtem mestu. Tretji na prvi progi Italijan Stefano Gross je v finalu padel na deveto mesto. Največji osmoljenec pa je Norvežan Henrik Kristoffersen, drugi slalomist sezone, ki je celo po napaki pristal na zadnjem, 24. mestu, ter zunaj prve petnajsterice in dobitnikov točk. Hirscher, ki je dobil finalni veleslalom, je že pred Aspnom osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Osvojil je tako veliki kristalni globus, rekordnega šestega zaporednega, kot tudi veleslalomski in slalomski seštevek.

Medtem ko je bil moški veliki kristal že oddan, pa še ni bil odločen boj za drugo mesto skupno. Tega je po presenetljivi napaki Kristoffersna dobil njegov rojak Norvežan Kjetil Jansrud, ki je zadnjo tekmo v sezoni izpustil. Jansrud, specialist za smuk in superveleslalom, je tako, brez boja, ubranil 924 točk in prednost 21 točk pred slalomskim specialistom Kristoffersnom. Na zadnji tekmi je v finalu odpovedal tudi Francoz Alexis Pinturault, ki je prav tako ostal brez točk na 20. mestu, v skupnem seštevku pa je tako osvojil četrto mesto, z zaostankom 49 točk za Jansrudom. V slalomskem seštevku sezone je slavil Hirscher (735) pred Kristoffersnom (575) in Italijanom Manfredom Mölggom (476) na tretjem mestu. Slovenske moške slalomske točke sta v pravkar končani sezoni osvajala Štefan Hadalin (46) in Žan Kranjec (3). Hadalin je sezono končal na 35. mestu v slalomskem seštevku, Kranjec pa na 61.

Izidi:

1. Andre Myhrer (Šve) 1:27,97 43,20 44,77

2. Felix Neureuther (Nem) 1:28,11 +00,14 43,65 44,46

3. Michael Matt (Avt) 1:28,12 +00,15 43,49 44,63

4. Marcel Hirscher (Avt) 1:28,29 +00,32 43,12 45,17

5. Manfred Mölgg (Ita) 1:28,40 +00,43 43,66 44,74

6. Mattias Hargin (Šve) 1:28,54 +00,57 44,05 44,49

7. Aleksander Horošilov (Rus) 1:28,62 +00,65 43,73 44,89

8. David Ryding (VBr) 1:28,79 +00,82 44,56 44,23

9. Stefano Gross (Ita) 1:28,81 +00,84 43,47 45,34

10. Luca Aerni (Švi) 1:28,85 +00,88 43,99 44,86

...

Skupno (36):

1. Marcel Hirscher (Avt) 1599

2. Kjetil Jansrud (Nor) 924

3. Henrik Kristoffersen (Nor) 903

4. Alexis Pinturault (Fra) 875

5. Felix Neureuther (Nem) 790

6. Peter Fill (Ita) 693

7. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 668

8. Dominik Paris (Ita) 653

9. Manfred Mölgg (Ita) 580

10. Hannes Reichelt (Avt) 556

...

20. Boštjan Kline (Slo) 352

49. Žan Kranjec (Slo) 155

67. Martin Čater (Slo) 104

93. Štefan Hadalin (Slo) 56

100. Klemen Kosi (Slo) 40

153. Tilen Debelak (Slo) 5



Slalom (11):

1. Marcel Hirscher (Avt) 735

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 575

3. Manfred Mölgg (Ita) 476

4. Felix Neureuther (Nem) 420

5. Michael Matt (Avt) 382

6. Aleksander Horošilov (Rus) 372

7. Stefano Gross (Ita) 345

8. David Ryding (VBr) 338

9. Andre Myhrer (Šve) 284

10. Mattias Hargin (Šve) 270

...

35. Štefan Hadalin (Slo) 46

61. Žan Kranjec (Slo) 3