Finalna slalomska vožnja na ameriških belih strminah brez slovenske predstavnice, Bucikova razočarala z odstopom

V Squaw Valleyju se v slalomu merijo alpske smučarke, po prvi vožnji vodi Švicarka Wendy Holdener, za ovratnik ji diha Mikaela Shiffrin z zaostankom dveh stotink sekunde, tretja je Petra Vlhova. Vse slovenske oči so bile usmerjene v tekmovalko s številko petnajst Ano Bucik, ki pa je kaj kmalu po pričeku odstopila zaradi napake na zahtevnem zgornjem strmem delu. Novogoriška alpska smučarka tako ni uspela doseči zadovoljivega rezultata na debiju v prvi jakostni skupini. Ilka Štuhec in Katarina Lavtar sta se odpovedali nastopu, medtem ko je bila edina Slovenka, ki je pripeljala do cilja Maruša Ferk. Slednja pa si je nabrala kar velik zaostanek in za skoraj pet sekund zaostala za zmagovalko in bila prepočasna za uvrstitev v finalno vožnjo. Pristala je na 34.mestu.

Vodilna po prvi vožnji - Mikaela Shiffrin. (Foto: AP)

Američanka Shiffrinova je tako še pred svojim 22. rojstnim dnem, tega bo praznovala v ponedeljek, osvojila svoj še četrti slalomski mali kristalni globus za osvojeni seštevek v disciplini v sezoni svetovnega pokala alpskih smučark. V drugi vožnji slaloma v Squaw Valleyju ne bo slovenskih predstavnic. Edina, ki bi lahko še posegla po slalomski lovoriki, je bila Slovakinja Veronika Velez Zuzulova, a je odstopila že v prvi vožnji predzadnjega slaloma sezone.Tudi če Shiffrinova ne osvoji niti točke več, je globus njen, saj je ustvarila neulovljivo razliko. Američanka, aktualna olimpijska in svetovna slalomska prvakinja, ima 660 točk in vodi z zalogo 145 točk pred slovaško tekmovalko. Do konca sezone je na sporedu le še en slalom, na finalu sezone v Aspnu.

Shiffrinova se je vpisala tudi v zgodovino. Z osvojenimi štirimi slalomskimi globusi je postala tretja najboljša slalomistka vseh časov, izenačila se je z Marlies Schild, pred njima sta le Erika Hess s petimi in Vreni Schneider s šestimi slalomskimi globusi, za njima pa je Janica Kostelić s tremi.Američanka je postala šele druga smučarka, ki je štiri slalomske globuse osvojila pred dopolnjenim 22. letom starosti. Ingemar Stenmark je štiri globuse osvojil star 21 let in 352 dni.Postala je tudi prva smučarka, ki je kar trikrat v istem letu, ko je postala svetovna slalomska prvakinja, osvojila tudi slalomski seštevek v svetovnem pokalu.