FOTO: Pavlič na preizkusu planiške letalnice poletel 231 metrov

Planiško letalnico je pred finalom sezone 2016/17 preizkusilo 32 letalcev iz štirih držav, ki so po dvakrat opravili svojo nalogo. Prvi se je po naletu spustil Mitja Mežnar, ki je pristal pri 161 metrih.

Skakalce je do Kranja na vlaku pospremil tudi predsednik slovenske vlade Miro Cerar, iz Jesenic v Planico pa so se reprezentanti nato podali z avtobusom in osebnimi vozili. Kmalu po njihovem prihodu se je začela prva od dveh serij preizkusa letalnice.

"Letos sem imel čast, da prvi preizkusim letalnico. Zagotovo je to dodaten adrenalin, a trenira se celo sezono in že nekaj let, tako da je vse skupaj izgledalo tudi malo rutinsko. V zadnjih tednih so bile temperature ekstremno visoke, tudi koledarsko je Planica letos en teden kasneje in moram reči, da so se planiški delavci zelo potrudili, navozili dodaten sneg in dobro utrdili skakalnico. Skakalnica je pripravljena super. Lahko se bo letelo daleč, če me vprašate še po rekordu.. Če se vse poklopi, a mislim, da je zdaj daljava res ekstremna, bi se lahko zgodil, a se mi zdi škoda, da bi izsiljevali tak skok," je za uradno spletno stran SZS povedal Mežnar.





Slovenska ekipa, ki bo tekmovala v Planici od jutri naprej, se je pod Ponce podala z vlakom. (Foto: Damjan Žibert)

Skupno je lepa množica gledalcev pod letalnico videla 17 poletov prek 200 metrov, najdaljši pa je bil prav zadnji, pod katerega se je podpisal Blaž Pavlič z 231 metri.

V četrtkovih kvalifikacijah bo naše barve zastopalo 13 slovenskih predstavnikov. Domen, Peter in Cene Prevc, Jurij Tepeš, Anže Semenič, Jernej Damjan, Anže Lanišek, Nejc Dežman, Tilen Bartol, Jaka Hvala, Rok Justin, Matjaž Pungertar in Miran Zupančič.

19-letni član SSK Mislinja je že v prvi seriji prvič v karieri poletel preko dvestotice, ko je pristal pri 205 metrih. "To sta bila moja prva skoka na velikanki v življenju, tako da so to skoraj čisto novi občutki. Moram reči, da je kar prijetno leteti preko dvestotih metrov. Za drugi skok sem se lažje pripravil, vedel sem, kaj me čaka, tudi samo letalnico pa sem spoznal kar hitro. Glede na to, da rahlo dežuje in da je vreme malo toplejše, je skakalnica pripravljena res dobro," pa je povedal lastnik najdaljše daljave prvega dne v Planici 2017.



Rezultati preizkusa letalnice:

Mitja Mežnar (Slo) - 161 m / 198 m

Jaka Rus (Slo) - 183 m / 197 m

Rok Urbanc (Slo) - 158 m / 184 m

Aleš Hlebanja (Slo) - 193 m / 187 m

Žiga Jelar (Slo) - 211 m / 220 m

Jan Kus (Slo) - 202 m / 212 m

Andraž Modic (Slo) - 197 m / 213 m

Aljaž Vodan (Slo) - 211 m / 206.5 m

Nik Fabjan (Slo) - 169 m / 192 m

Anže Lavtižar (Slo) - 207 m / 202 m

Matej Likar (Slo) - 200 m / 193 m

Tomaž Naglič (Slo) - 216 m / 200 m

Miha Kveder (Slo) - 186 m / 177 m

David Krapež (Slo) - 180 m / 191 m

Leon Šarc (Slo) - 172 m / 178 m

Matevž Samec (Slo) - 201 m / 205 m

Rok Juvančič (Slo) - 186 m / 189 m

Alexander Hayböck (Aut) - 156 m / 188 m

Florian Gugg (Aut) - 180 m / 187 m

Lojze Petek (Slo) - 180 m / 189 m

Gašper Štupar (Slo) - 154 m / 151 m

Tim Babnik (Slo) - 120 m / 112 m

A. J. Brown (ZDA) - 187 m / 199 m

Urban Sušnik (Slo) - 176 m / 168 m

Marjan Jelenko (Slo) - 192 m / 189 m

Urban Rogelj (Slo) - 176 m / 176 m

Žak Šilih (Slo) - 193 m / 169 m

Matija Štemberger (Slo) - 178 m / 162 m

Samuel Costa (Ita) - 204 m / 193 m

Žan Štupar (Slo) - 155 m / 145 m

Martin Capuder (Slo) - 156 m / 159 m

Blaž Pavlič (Slo) - 205 m / 231 m