Avstrijci ugnali konkurenco v Oslu, Peter Prevc z odlično popotnico pred posamično tekmo

(Foto: AP)

Skakalnica v norveški prestolnici je gostla ekipno tekmo za svetovni pokal na kateri so slavili Avstrijci, ki so za 12,5 točk ugnali nemške skakalce, tretji so bili Poljaki. Slovenci so po petem mestu v prvi seriji padli na končno šesto mesto. Z odličnim skokom je v finalni seriji presenetil Peter Prevc, ki je pristal na 132.0 metrih.

Po prvi seriji so sicer vodili Nemci, na drugo mesto so se uvrstili Avstrijci, tretji so bili norveški skakalci. Slovenski orli so po prvih skokih uvrstili na peto mesto. Najdaljši skok prikazal lanskoletni svetovni prvak, ki je dosegel 130 m. Sledili so mu Nejc Dežman (127,5 m, 115,3), Tilen Bartol (113,5 m, 102,4) in Jernej Damjan (114,5 m, 97,7).

Izid po prvi seriji:

1. Nemčija 503.8 točk

2. Avstrija 500.3

3. Norveška 488.1

4. Poljska 485.9

5. Slovenija 446.0