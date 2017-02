V premoči štirih reprezentanc Slovenija potegnila najkrajšo in pristala tik za zmagovalnim odrom

Ema Klinec (Foto: AP)

Nika Križnar (84 in 90,5 m, 222,2), Anže Lanišek (93,5 in 96,5 m, 252,6), Ema Klinec (92,5 in 91,5 m, 238,8) in Peter Prevc (88 in 97,5 m, 247,8) so za 18,3 točke zaostali za bronasto medaljo.