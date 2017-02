Nemke pričakovano osvojile zlato odličje, Velepčeve Ukrajinke presenetile s srebrom, Slovenke 17.

Teja Gregorin. (Foto: Damjan Žibert)

Za slovensko žensko štafeto so nastopile Teja Gregorin, Anja Eržen, Urška Poje in Polona Klemenčič, za svetovnimi prvakinjami Nemkami pa so z dvanajstimi popravami zaostala 6:09,1 minute. Na vseh treh štafetnih tekmah letošnjega svetovnega pokala je bil na prvih dveh mestih vrstni red isti, prva je bila Nemčija, druga pa Francija. Tudi v Hochfilznu so se zmage veselile nemške biatlonke, ki so po zaslugi Hildebrandove v težkih vremenskih razmerah, saj je ves čas močno snežilo, v tretji predaji prišle v vodstvo. V zadnji predaji je Dahlmeierjeva, prvo mesto brez težav obdržala, zanjo pa je bila to že peta medalja na letošnjem svetovnem prvenstvu, četrta zlata, v sprintu pa je bila srebrna.

Po zadnjem strelskem nastopu so bile v boju za preostali dve medalji v igri štiri reprezentance. Kot prva je odpadla Italija, nato pa nekoliko presenetljivo tudi Čehinje, za katere je v zadnji predaji nastopila Gabriela Koukalova. Nekoliko presenetljivo je največ moči imela Ukrajinka Olga Pidrušna, ki je aktualnim olimpijskim prvakinjam, ki jih trenira Uroš Velepec, priborila srebro, Francozinje pa so se morale zadovoljiti s tretjim mestom.