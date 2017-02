Norvežanka Marit Bjoergen zlata na SP

Norveška smučarska tekačica Marit Bjoergen (25:24,9) je zmagovalka klasičnega teka na 10 kilometrov v finskem Lahtiju, s čimer je osvojila že 16. posamično kolajno na prvenstvih. Na četrti tekaški tekmi letošnjega svetovnega prvenstva so nastopile tudi štiri Slovenke, med katerimi je bila najvišje Anamarija Lampič na 34. mestu (+3:01,7). Drugo mesto je danes osvojila Švedinja Charlotte Kalla, tretja pa je bila še Norvežanka Astrid Uhrenhold Jacobssen. Norveška je s to zmago osvojila 99. zlato kolajno na svetovnih prvenstvih.

Katja Višnar (+4:04,6) je bila na koncu 46., Vesna Fabjan pa 59. (+5:20,7). Alenka Čebašek tekme ni končala. Na tekmi ni ujela svojega ritma, zaostajati je pričela že po prvem kilometru, slabo počutje pa je bilo krivo, da je odstopila.

"Tekma je bila zelo težka, zelo sem se mučila, bilo je vroče. Tudi pogoji so bili zelo zahtevni, palice so se kar udirale. Čeprav smo oprijem dobro namazali, je šlo vseeno večino poti precej na roke," je dejala najboljša Slovenka Lampičeva. Nekdanja slovenska reprezentantka Barbara Jezeršek, ki zdaj nastopa za Avstralijo, je bila 51.

Izidi:

- ženske, 10 km klasično:

1. Marit Bjoergen (Nor) 25:24,9

2. Charlotte Kalla (Šve) + 41,0

3. Astrid Uhrenhold Jacobssen (Nor) 55,5

4. Heidi Weng (Nor) 1:13,8

5. Anna Haag (Šve) 1:22,7

6. Kerttu Niskanen (Fin) 1:23,7

7. Krista Parmakoski (Fin) 1:31,4

8. Ingvild Flugstad Oestberg (Nor) 1:34,5

. Justyna Kowalczyk (Pol) 1:34,5

10. Stefanie Boehler (Nem) 1:35,8

...

34. Anamarija Lampič (Slo) 3:01,7

46. Katja Višnar (Slo) 4:04,6

59. Vesna Fabjan (Slo) 5:20,7