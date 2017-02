Norvežankama zlato, Slovenki osmi

Anamarija Lampič

Slovenki Anamarija Lampič in Katja Višnar sta z zaostankom dobrih 48 sekund zasedli osmo mesto, kar je nekoliko manj od želja, v slovenskem taboru so pričakovali, da se bosta bolj približali petemu mestu, ki je doslej najboljša slovenska uvrstitev na svetovnih prvenstvih v tej disciplini. Slovenki sta v finalu prehiteli Poljsko in Italijo, poleg dobitnic odličij pa so ju prehitele še Švedska, Finska, Nemčija in Švica.



Ekipni sprint na prvenstvih prirejajo od leta 2005, doslej sta bili najuspešnejši Norveška in Finska, obe sta zmagali dvakrat. Norvežanke so v Lahtiju osvojile svoj tretji naslov, Maiken Caspersen Falla pa je na tem prvenstvu postala prva tekmovalka z dvema zlatima kolajnama, saj je zmagala tudi v sprintu posameznic.



Izidi:

1. Norveška

(Maiken Caspersen Falla/Heidi Weng) 20:20,56

2. Rusija

(Julija Belorukova/Natalija Matvejeva) + 5,56

3. ZDA

(Sadie Bjornsen(Jessica Diggins) 18,38

4. Švedska

(Ida Ingemarsdotter/Stina Nilsson) 18,57

5. Finska

(Aino-Kaisa Saarinen/Kerttu Niskanen) 23,02

6. Nemčija

(Stefanie Böhler/Nicole Fessel) 29,53

7. Švica

(Nadine Fähndrich/Laurien Van der Graaf 41,84

8. Slovenija

(Anamarija Lampič/Katja Višnar) 48,48

9. Poljska

(Ewelina Marcisz/Justyna Kowalczyk) 48,99

10. Italija