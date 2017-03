Norvežanke ubranile naslov svetovnih prvakinj v štafeti, Slovenija 13.

Norvežanke se veselijo novega zlata. (Foto: AP)

Norveške tekačice na smučeh so vodstvo prevzele že v prvi predaji, ko je bila v smučini Falla, po drugi pa so padle na drugo mesto, prehitela jih je Finka Kerttu Niskanen, branilke naslova iz Faluna pa je v vodstvo spet popeljala Jacobsenova, ki je pred Švedinjo Ebbo Anderson Bjoergnovi predala s skoraj minuto naskoka. Najboljša tekačica na smučeh, ki je letos v Lahtiju osvojila že dve zlati kolajni, skupaj pa 16, je prednost brez težav ohranila, zato pa se je v ozadju bil ogorčen boj za drugo mesto. V finišu je imela Švedinja Stina Nilsson več moči od domačinke Kriste Parmakoski, tako da je bil vrstni red na prvih teh mestih isti kot predlani v Falunu.

Norvežanke Falla, Weng, Jacobsen in Bjoergen so tako Norveški pritekle stoto zlato kolajno na svetovnih prvenstvih, četrto zaporedno v ženskih štafetnih tekmah. Za drugouvrščeno Švedsko so nastopile Anna Haag, Charlotte Kalla, Ebba Andersson in Stina Nilsson, za tretjeuvrščeno Finsko pa Aino-Kaisa Saarinen, Kerttu Niskanen, Laura Mononen in Krista Parmakoski. Slovenske tekačice se v današnji štafetni preizkušnji niso izkazale. Anamarija Lampič je bila po prvih petih kilometrih enajsta, Katja Višnar je izgubila dve mesti, še dve mesti pa tudi Lea Einfalt. Kot zadnja se je na progo podala Alenka Čebašek, ki višje od 13. mesta ni prišla, za slovenskimi tekačicami pa so bile le še Estonke in Avstralke, za katere je nastopila tudi nekdanja slovenska reprezentantka Barbara Jezeršek. "Že s starta je šlo slabo, to pa se je samo stopnjevalo in res nisem zadovoljna. Predvsem zato, ker je to štafeta, ko bi se moral počutiti najbolje, a danes ni bilo tako. Pozna se, da imam za sabo naporno sezono. Danes je bilo res zelo, zelo težko," je svoj nastop komentirala izmučena Lampičeva.

"Pogoji so bili zelo težki, razlike so tako še večje. Točno to se je pokazalo tudi pred dvema dnevoma na 10 km preizkušnji, ko so bile razlike prav tako ogromne. Če smuči niso konkurenčne ostalim, če se ne počutiš v redu, se hitro naredijo razlike in tekmovalki pred tabo je težko slediti. Mislim, da so nam ta mesta danes uhajala prehitro. Škoda, ker je štafetna preizkušnja odraz ekipe, letos pa menim, da smo delali dobro in bi lahko pokazale več. Zase lahko rečem, da danes nisem bila čisto prava, sploh v drugem krogu. V prvem je bilo morda videti še dobro. Tudi Ana je rekla, da se ni počutila najbolje in če prvi dve predaji nista zraven, je samo še težje za naprej," pa je dejala Višnarjeva. Slovenska tekaška reprezentanca je svoje nastope na svetovnem prvenstvu v Lahtiju s štafetno žensko tekmo končala, v petek bo na sporedu še moška štafetna tekma na 4 x 10 km, v soboto je na sporedu tek deklet na 30 km v prosti tehniki in dan pozneje še kraljevska preizkušnja moških na 50 km prosto.

Izidi (4 x 5 km):

1. Norveška 52:21,5

(Maiken Caspersen Falla, Heidi Weng, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Marit Bjoergen)

2. Švedska +1:01,6

(Anna Haag, Charlotte Kalla, Ebba Andersson, Stina Nilsson)

3. Finska 1:02,1

(Aino-Kaisa Saarinen, Kerttu Niskanen, Laura Mononen, Krista Pärmäkoski)

4. ZDA 1:33,8

5. Rusija 2:28,6

6. Nemčija 2:38,3

7. Švica 2:52,1

8. Poljska 3:22,0

9. Italija 3:42,0

10. Kanada 4:16,2

...

13. Slovenija 7:03,0

(Anamarija Lampič, Katja Višnar, Lea Einfalt, Alenka Čebašek)