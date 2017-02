Norvežanki Bjoergnovi zadnja tekma pred SP

S 26,5 sekunde zaostanka je drugo mesto osvojila Švedinja Charlotte Kalla, tretja je bila Norvežanka Heidi Weng s 57,2 sekunde zaostanka.

To je bila zadnja tekma smučarskih tekačic pred svetovnim prvenstvom v Lahtiju, ki se začne 22. februarja in konča do 5. marca. Slovenska reprezentance je dan pred odhodom na SP izkoristila za trening in se današnjim nastopom odpovedala.

Marit Bjoergen (Foto: Reuters)

Izidi:

- klasično, 10 km, ženske:

1. Marit Bjoergen (Nor) 29:59,0

2. Charlotte Kalla (Šve) + 26,5

3. Heidi Weng (Nor) 57,2

4. Ingvild Flugstad Östberg (Nor) 1:17,4

5. Justyna Kowaczyk (Pol) 1:19,7

6. Krista Parmakoski (Fin) 1:23,1

7. Anastazija Sedova (Rus) 1:29,6

8. Anna Haag (Šve) 1:50,7

9. Julija Čekaleva (Rus) 1:57,2

10. Astrid Uhrenholdt Jacobsen (Nor) 1:57,8



- skupno:

1. Heidi Weng (Nor) 1651

2. Ingvild Flugstad Östberg (Nor) 1285

3. Krista Parmakoski (Fin) 1262