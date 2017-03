Novih šest mesecev okrevanja za nesrečno Anno Veith, ki naj bi ujela vlak za olimpijske igre

Veithova, takrat se je pisala še Fenninger, je leta 2015 dobila epski obračun za veliki kristalni globus s slovensko šampionko Mazejevo. (Foto: Damjan Žibert)

Anno Veith zdaj čaka dolgotrajno okrevanje, vseeno pa naj bi bila nared do olimpijskih iger v Južni Koreji februarja prihodnje leto. Tekmovalka je po operaciji poudarila, da si sama ni postavila časovnice in omejitev za vrnitev na proge. "To sem se naučila iz prejšnjih poškodb. Po drugi strani pa sem v karieri že dosegla vse in lahko se popolnoma skoncentriram na okrevanje. Voljo imam trdno, sicer tega ne bi počela," je 27-letno tekmovalko, preden je v četrtek zapustila bolnišnico, povzela avstrijska tiskovna agencija Apa.

To je v kratkem času že druga hujša poškodba za Veithovo, ki je najboljše rezultate v boju z upokojeno Tino Maze dosegala še z dekliškim priimkom Fenninger. Oktobra 2015 si je na treningu v Söldnu strgala vezi v kolenu in izpustila celotno sezono, vrnila se je v domačem Semmeringu decembra lani, ko se ni uvrstila v finalno vožnjo. Njen najboljši rezultat je bil do najnovejše poškodbe tretje mesto na januarskem superveleslalomu v Cortini d'Ampezzo. Zadnje "točke" je Avstrijka osvojila na svetovnem prvenstvu v St. Moritzu, bila je 22. na veleslalomu.