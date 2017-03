Odlični obeti pred Planico, trije leteči orli med deseterico, zmaga Stochu, turneja pa Kraftu

Peter Prevc je bil na koncu šesti. (Foto: AP)

V izjemni prvi seriji, kjer smo videli veliko število novih državnih rekordov. Tako je Daiki Ito skočil 243 metrov in postavil nov japonski rekord, pa Kevin Bickner, ki je z 244,5 metra postavil nov rekord ZDA. Izjemen je bil tudi Johann Andre Forfang, ki je skočil 242,5 metra. Prvi je od Slovencev skočil Anže Lanišek, kateremu pa se skok ni najbolj posrečil, saj je skočil 193, 5 metra in v tistem trenutku to ni bilo dovolj za finalno serijo. Naslednji je skočil Anže Semenič, ki pa se je s skokom dolgim 216 metrov zanesljivo uvrstil v finalno serijo. Naslednji od slovenskih orlov se je z vikersundsko letalnico soočil Jernej Damjan. 'Jajcu' je uspel odličen skok, saj je s poletom dolgim 226,5 metra postavil nov osebni rekord in se brez težav uvrstil v finalno serijo. V tistem trenutku je prevzel kar tretje mesto. Ko četrti Slovenec je skočil Jurij Tepeš, ki pa tokrat ni uspel ponoviti skoka iz poskusne serije, ko je bil z 240,5 metra najdaljši. Jurij je tako skočil 229,5 metra in v tistem trenutku zavzel peto mesto. Takoj za Jurijem pa je skočil Domen Prevc, ki je tudi odlično zajadral in skočil kar 236,5 metra. Kot zadnji Slovenec pa je skočil svetovni prvak v smučarskih poletih Peter Prevc in skočil tudi odličnih 235,5 metra, kar je bilo v tistem trenutku dovolj za četrto mesto. Za Petrom pa se je po smučini spustil Daniel Andre Tande (182 m.), ki ga je povsem polomil in tako zagotovil, da se je v finalno serijo uvrstil tudi Lanišek, kar je pomenilo, da bo v finalni seriji nastopilo vseh šest Slovencev.

Po prvi seriji je sicer vodil Andreas Wellinger, ki se je s Stefanom Kraftom boril za zmago na norveški turneji. Avstrijec je bil po prvi seriji tretji, drugi je Kamil Stoch. Od Slovencev je bil najboljši Peter, ki je bil šesti, Domen deveti, Jurij deseti, Jernej Damjan pa enajsti. V finalu je nastopil še Semenič, ki je 22. in Lanišek, ki je bil 30. in je otvoril finale.

Stefan Kraft je slavil na premierni norveški turneji. (Foto: AP)

Domen v finalu do osebnega rekorda

Drugo serijo je od slovenskih orlov otvoril Lanišek, ki si je kot zadnji zagotovil nastop v finalni seriji. Žaba je skočil 201,5 metra in po slabemu skoku Manuela Fettnerja pridobil tudi eno mesto, ter napredoval po lestvici navzgor. Odlično je svojo nalogo v drugi seriji opravil tudi Anže Smenič, ki je skočil kar 223,5 metra in zanesljivo vodil po prvih desetih tekmovalcih, Lanišek pa je bil peti. Kot naslednji Slovenec se je po smučini spustil Damjan, ki pa ni znal nadgraditi dobrega skoka iz prve serije, saj se mu je skok povsem ponesrečil, saj je skočil zgolj 135 metrov. Nato pa se je začel napad slovenskih orlov. Najprej je Jurij Tepeš z izjemnim skokom dolgim 242 metrov prevzel vodstvo. Takoj za njim pa je skočil še Domen Prevc in z novim osebnim rekordom (243,5 m.) poskrbel za dvojno slovensko vodstvo, čeprav je kar precej zaostal za Jurijem, saj mu ni uspel popolen doskok. Jurija je s prvega mesta uspel izriniti Johann Andre Forfang, ki je skočil 245,5 metra. V veliko slabših razmerah kot fantje pred njimi, pa se je z letalnico soočil Peter Prevc, ki je s skokom dolgim 232,5 metra zavzel drugo mesto, ter izrinil Jurija na tretje, Domna pa na četrto. Nato je vodstvo z izjemnim skokom dolgim 241,5 metra prevzel japonski veteran Noriaki Kasai, ki je bil po prvi seriji peti. V finalu ga je polomil tudi Stefan Kraft (215 m.), ki se je z Wellingerjem boril za skupno zmago na norveški turneji. Avstrijec je padel na četrto mesto. Kamil Stoch je skočil naslednji in brez težav prevzel vodstvo s skokom dolgim 237 metra. Povsem ga je polomil Wellinger (166 m.), ki je skočil kot zadnji in ostal brez skupne zmage na turneji, katere se je kljub slabemu drugemu skoku veselil Avstrijec Kraft. Avstijec je postal bogatejši tudi za 60.000 evrov. Od Slovencev je bil na koncu najboljši Peter, ki je bil šesti, Tepeš je bil sedmi, Jurij pa osmi. Do točk še Semenič, Lanišek in Damjan. Zmage na največji letalnici na svetu se je na koncu veselil Stoch, drugi je bil veteran Kasaii, tretji pa je bil Michael Hayböck. V skupnem seštevku turneje je bil na najvišjem mestu prav tako Peter Prevc, ki je osvojil končno peto mesto. Slavil je kot rečeno Kraft, pred Stochom in osmoljencem Wellingerjem.

Daljave slovenskih skakalcev v drugi seriji:

Anže Lanišek 201,5 m.

Anže Smenič 223,5 m.

Jernej Damjan 135 m.

Jurij Tepeš 242 m.

Domen Prevc 243,5 m.

Peter Prevc 232,5 m.

Daljave slovenskih skakalcev v prvi seriji:

Anže Lanišek 193,5 m.

Anže Semenič 216 m.

Jernej Damjan 226,5 m.

Jurij Tepeš 229,5 m.

Domen Prevc 236,5 m.

Peter Prevc 235,5 m.