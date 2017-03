Peifferju zasledovanje, Tršan in Bauer pri repu dobitnikov točk

Klemen Bauer (Foto: Damjan Žibert)

Do točk sta prišla tudi oba Slovenca. Rok Tršan, ki je v kazenski krog zavil le enkrat, je bil 39., Klemen Bauer, ki je zgrešil kar šest od 20 tarč, pa 40. V skromni sezoni je slovenski tabor zadovoljen, da se je Tršan po 23 tekmah vendarle prvič prebil med 40 najboljših, ki dobijo točke svetovnega pokala. Manj uspešen je bil kljub novi točki Bauer, saj je v primerjavi s sprintom izgubil kar 21 mest, v končnici pa se s sprintom niti ni potrudil in 39. mesto prepustil Tršanu. Bauer je bil dobro na poti do tretjega strelskega postanka, ko je moral v kazenski krog kar trikrat in boja za dvajseterico je bilo konec. Tršan pa je še enkrat več potrdil, da v smučini ni konkurenčen biatlonski eliti. Kljub vsega enemu popravku je na 12,5-kilometrskem zasledovanju pridobil vsega sedem mest.

V ospredju so se vse do zadnjega streljanja za prvo mesto borili Arnd Peiffer, Eder, Svedsen, Čeh Andrej Moravec, Francoz Martin Fourcade in Latvijec Andrejs Rasturgujevs. Devetindvajsetletni Peiffer je tudi zadnji strelski postanek opravil brezhibno, kljub temu pa imel majhno prednost pred pet let starejšim Ederjem in Svendsnom, finiš pa je pokazal, da ima Nemec največ moči in priboril si je deveto zmago v karieri. Fourcade je priložnost za še 14. zmago v sezoni zapravil na zadnjem streljanju, ko je moral v kazenski krog kar dvakrat.

Izidi:

Moški, zasledovanje (12,5 km):

1. Arnd Peiffer (Nem) 30:35,0/0

2. Simon Eder (Avt) + 0,3/2

3. Emil Hegle Svendsen (Nor) 2,3/2

4. Ondrej Moravec (Češ) 9,8/2

5. Martin Fourcade (Fra) 25,5/4

6. Lucas Hofer (Ita) 27,7/1

7. Johannes Thingnes Boe (Nor) 33,2/3

8. Vetle Sjastad Christiansen (Nor) 38,4/1

9. Andrejs Rastorgujevs (Lat) 38,7/4

10. Anton Šipulin (Rus) 50,9/2

...

39. Rok Tršan (Slo) 2:51,6/1

40. Klemen Bauer (Slo) 2:54,9/6

Svetovni pokal (po 23. od 26 tekem):

1. Martin Fourcade (Fra) 1.228 točk

2. Anton Šipulin (Rus) 805

3. Johannes Thingnes Boe (Nor) 700

4. Arnd Peiffer (Nem) 680

5. Simon Schemp (Nem) 673

6. Julian Eberhard (Avt) 653

7. Ole Einar Bjoerndalen (Nor) 607

8. Lowell Bailey (ZDA) 597

9. Erik Lesser (Nem) 581

10. Emil Hegle Svendsen (Nor) 578

...

43. Klemen Bauer (Slo) 150

95. Lenart Oblak (Slo) 6

102. Mitja Drinovec (Slo) 2

103. Rok Tršan (Slo) 2