Pet slovenskih orlov na tekmi v Lillehammerju, v kvalifikacijah najdaljši Eisenbichler, Damjan 11.

- Smučarski skakalci so v Lillehammerju opravili kvalifikacije na veliki skakalnici pred torkovo tekmo svetovnega pokala. Najdaljši je bil Nemec Markus Eisenbichler. Na tekmo se je uvrstilo pet Slovencev. Poleg bratov Prevc Petra in Domna, ki sta bila na tekmo uvrščena neposredno, bodo v torek nastopili še Jernej Damjan, Anže Lanišek in Jurij Tepeš.