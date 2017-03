Pravljično sedmo mesto za Petra Prevca, Kraft nesporni zmagovalec Trondheima

Lanskoletni svetovni prvak je najboljši izmed slovenskih skakalcev po prvi seriji. (Foto: AP)

Avstrijec Stefan Kraft je slavil tudi po finalni seriji tekme za svetovni pokal smučarjev skakalcev v norveškem Trondheimu in si tako zagotovil že 86.točk naskoka pred kamilom Stochom, ki je bil peti. Drugi je bil Norvežan Andreas Stjernen, tretji pa Nemec Markus Eisenbichler. Z odličnim skokom si je lepo uvrstitev zagotovil Peter Prevc, ki je se je v finalni seriji zavihtel na 7. mesto. V finale sta se prebila še dva slovenska tekmovalca: Jernej Damjan, ki je na koncu pristal na 19.mestu, Domen Prevc pa na 24.. Dvema Slovencema se ni uspelo uvrstiti v finalno serijo: Anže Lanišek je tekmo končal na 32., Nejc Dežman pa na 45. mestu.

Vrstni red finalne serije:



1. Stefan Kraft (AVT) 302,0 točk

2. Andreas Stjernen (NOR) 294,3

3. Andreas Wellinger (NEM) 289,6

4. Markus Eisenbichler (NEM) 288,7

5. Kamil Stoch (POL) 285,1

6. Johann Andre Forfang (NOR) 281,0

7. Peter Prevc (SLO) 270,2

8. Richard Freitag (NEM) 268,4

9. Roman Koudelka (ČEŠ) 264,4

10. Daniel Andre Tande (NOR) 261,3

...

19. Jernej Damjan (SLO) 249,3

20. Domen Prevc (SLO) 243,9