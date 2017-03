Peter Prevc pred Planico: Sezona je bila stresna in moramo pogledati, kje smo ga polomili v pripravah

Peter Prevc pravi, da je bila sezona stresna. (Foto: AP)

Slovenske barve bodo branili bratje Domen, Peter in Cene Prevc, Jurij Tepeš, Anže Semenič, Jernej Damjan, Anže Lanišek, Nejc Dežman, Tilen Bartol, Jaka Hvala, Rok Justin, Matjaž Pungertar in Miran Zupančič. Slovenski skakalci so od leta 2012, ko je zmagal Robert Kranjec, ki je na rehabilitaciji po poškodbi, vsako leto slavili vsaj na eni posamični tekmi v Planici. Leta 2013 je bil uspešen Tepeš, leta 2014 Peter Prevc, ki je zmagal tudi naslednje leto, na drugi tekmi pa je bil uspešen Tepeš. Lani je na vseh treh tekmah zmaga ostala doma; poleg Kranjca je slavil tudi Peter Prevc in s tem kronal izjemno sezono, v kateri je v rekordni zimi osvojil vse, kar je bilo mogoče osvojiti na čelu z velikim kristalnim globusom.

V tej sezoni se bosta za skupno zmago v pokalu spopadla ta čas vodilni Avstrijec Stefan Kraft in Poljak Kamil Stoch, med njima je zgolj 31 točk razlike. Šesti je 17-letni Domen Prevc, po zanj daleč najuspešnejši sezoni pa za tretjeuvrščenim Norvežanom Danielom Andreem Tandejem zaostaja že za nedosegljivih 243 točk. Peter Prevc je deseti, v posebnem točkovanju poletov pa s 180 točkami četrti; vodi Kraft (245) pred Stochom (189) in Nemcem Andreasom Wellingerjem (173). "Stoch se je že boril za globus, Kraft pa je v Vikersundu pokazal šibkost in nekaj skokov ni opravil tako kot na prejšnjih tekmah. Zna se tudi spočiti in ta čas je v zraku veliko boljši kot Stoch, tako da bi se bolj nagnil na njegovo stran. Za oba bo Planica zelo stresna, sam vem, kako je to. Ocenjujem tudi, da bom zelo težko prišel do malega globusa, glede na to, kako letijo Noriaki Kasai, Stoch in Kraft. Tudi če bi zmagal, oni ne bodo tako zelo zaostali," je ocenil Peter Prevc.

"Računam, da se bo sedem, osem fantov v četrtek kvalificiralo za tekmo. Lani smo se borili za prvo mesto, letos pa je še vedno odprto tretje mesto, kar se poletov tiče. Imamo zelo dobre letalce in upam, da nam bo vreme naklonjeno in da bomo uživali. V vseh letih, odkar sem trener, smo v Planici vsako leto zmagovali. Upam, da bomo zadnje izide iz Vikersunda še nekoliko izboljšali in v tem primeru bomo vsi zelo veseli in ponosni," je na vlaku na poti v Planico pojasnil Janus.

Peter Prevc si želi, da bi se naslednja sezona bolj vlekla. (Foto: AP)

"Letos je manj evforije okrog Planice kot lani, tudi zato, ker naši izidi niso tako dobri. Sam sem mislil, da se slabša sezona vleče kot pri norcih. Pa ni tako. Komaj sem čakal, kdaj bo nova priložnost za izboljšanje, da bom užival. Takoj je pol sezone mimo, ko se ozrem nazaj pa ne najdem kaj posebnega, da bi rekel, da se je kaj dobrega zgodilo. Lahko bolj rečem, da sem bil neopazen. Zato si želim, da bi se naslednja sezona bolj vlekla, da bi bilo več dobrih izidov. Tudi če zmagam na obeh posamičnih tekmah in bomo prvi na ekipni tekmi, ne bom mogel reči, da je bila sezona dobra, bila pa je stresna in moramo pogledati, kje smo ga polomili v pripravah," je dodal Peter Prevc.

V nedeljo je Domen Prevc v Vikersundu iz serije v serijo izboljševal osebni rekord, pred tem pa je na letalnici nastopil le še v Oberstdorfu. "Veliko bolj enostavno je zame nastopiti na letalnicah kot na manjših napravah. Želim, da bi užival in tehnično dobro skakal. Konec prejšnjega tedna so bili skoki zelo uspešni. Lani sem bil še gledalec in sem gledal letalce kot na nekakšne junake, zdaj pa je tudi letalnica zame čisto običajna skakalnica. Zelo všeč mi je skakati na njih. Zelo sem zadovoljen s sezono, čeprav je bilo nekaj vzponov in padcev, toda v primerjavi z lansko je bila ta odlična. Tudi formo imam zelo dobro in upam, da bom v Planici užival," je ocenil prvi slovenski skakalec zime Domen Prevc.

Goran Janus računa, da se bo sedem oz. osem fantov kvalificiralo za tekmo. (Foto: Damjan Žibert)

"Upam, da je Vikersund pokazal, kaj lahko naredim v Planici. Imel sem nekaj zelo dobrih skokov in sem užival. Prišel sem dovolj visoko nad hrbtišče, da sem imel lahko potem dolge skoke. V prvi seriji v nedeljo pa sem bil kar jezen, izgubil sem kar nekaj metrov in tudi živcev. Planica mi veliko bolj leži, ni se mi treba bati, če bom prišel čez hrbtišče letalnice, lahko se posvetim odpravi drugih napak. Lani sem se na poletih tudi veliko bolj trudil kot letos, ko mi gre na letalnicah kar dobro in sem tudi sebe v Vikersundu prepričal, da nisem za odpis in grem na tekmo v Planico, ki je moja najljubša skakalnica, veliko bolj sproščeno, pa še domača tekma je, kar daje poseben občutek in energijo," je napovedal Tepeš.

"Na skandinavski turneji sem imel kar nekaj težav, vendar ne s sabo, ampak zaradi razmer. Planica je zame tudi veliko lepša letalnica kot v Vikerdundu. Komaj čakam, da grem v četrtek na start. Okrog Planice se tudi zelo veliko dogaja, veliko je odvisno od dnevne forme. Zelo pomemben bo prvi skok, kako začutiš skakalnico. Želim si, da bi lepo nastopal in dobro zaključil v nedeljo. Na začetku sezone sem razmišljal o kolenih, operacijah, rehabilitaciji. Glede na to, kdaj sem šel pod nož, je za mano zelo lepa sezona. Kolena še ne morem povsem skrčiti, vendar je to po operaciji meniskusa normalno," pa je pojasnil Damjan.