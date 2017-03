Peter Prevc sedmi po prvi seriji, v vodstvu Kraft, v finalu poleg Petra še Damjan

Prevc je po prvi seriji na 7. mestu. (Foto: AP)

Slovenci imajo v Lahtiju polovičen izkupiček, saj sta se v finale uvrstila Prevc (128 m; 134,6) in Damjan (111; 113,5 m), brez pa sta ostala Jurij Tepeš (101,4 (111,5 m) in Anže Lanišek (99,7; 110 m) na 34. in 36. mestu.

Na tokrat zelo zgoščenem vrhu so za Kraftom, ki je skočil 127,5 metra in dobil 139,6 točke, drugi Nemec Andreas Wellinger (127,5; 128,7) ter tretji Norvežan Andreas Stjernen (129,5 m, 137).