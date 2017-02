Po Lari Gut je konec sezone tudi za Anno Veith

Tina Maze in Anna Veith (Foto: AP)

"Gre za dolgotrajno in kronično vnetje, edini način, da se trajno rešim nelagodja in da bo lahko še smučala brez bolečin, je operacija. Zato sem privolila v še eno operacijo, saj želim nadaljevati svojo kariero," je sporočila Anna Veith, ki jo bo v torek v zasebni kliniki Hochrum operiral kirurg Christian Hoser. Dvakratna zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala v sezonah 2013/14 in 2014/15 je minulo sezono izpustila zaradi poškodbe kolena, v karavano pa se je po štirinajstmesečni odsotnosti vrnila konec lanskega leta na Semmeringu. Na svetovnem prvenstvu v St. Moritzu ni bila v najboljši formi, odstopila je na superveleslalomu, v veleslalomu pa je bila 22. Pred je na superveleslalomu za svetovni pokal v Cortini d'Ampezzo, na katerem je zmagala Slovenka Ilka Štuhec, s tretjim mestom vpisala prve stopničke po vrnitvi.



Veithova je v svoji karieri skupno osvojila 14 zmag v svetovnem pokalu, 27-letna Salzburžanka je tudi trikratna svetovna prvakinja (kombinacija, superveleslalom in veleslalom) ter aktualna olimpijska superveleslalomska prvakinja.