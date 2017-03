Stoch dobil kvalifikacije na letalnici v Vikersundu, Domen Prevc tretji

Domen Prevc (Foto: AP)

Kvalifikacije so potekale izjemno hitro in z zelo malo vetra. Najdaljši je bil 226.5 metri Kamil Stoch, ki je zbral 216,9 točk, takoj za njim pa je drugo daljavo imel Domen Prevc, ki je za 220.5 metrov prejel 207,6 točk. Pred njim je končal znova vodilni v RAW AIR turneji, Andreas Wellinger, ki je pristal pri 213 metrih, zbral pa je 214,1 točk. Jurij Tepeš je z 205.5 metri in 191,7 točkami zasedel 8. mesto, Peter Prevc je bil z 206.5 metri in 186,7 točkami tik za njim. Zelo dobro sta še enkrat poletela tudi Anže Lanišek z 202 metri in 176,6 točkami na 16. mestu ter Anže Semenič s 196 metri in 170,1 točkami na 20. mestu. Zanesljivo se je na nedeljsko tekmo prebil tudi izkušeni Jernej Damjan s 190 metri ter 169,5 točkami na 22. mestu. Brez uvrstitve med najboljšo štirideseterico v konkurenci 73 skakalcev je ostal le Nejc Dežman s 179 metri in 146,2 točkami na 42. mestu. Do uvrstitve na tekmo mu je zmanjkalo 1,4 točke.



Kratki skoki na treningu



Žirija je na treningu pred kvalifikacijami velikokrat spremenila naletno mesto, spreminjal se je tudi veter. Na koncu je bil z 235.5 metri najdaljši Manuel Fettner, daleč najboljše točke pa je za 221.5 metrov dolg polet prejel Stefan Kraft. Od sedmerice naših je bil najdaljši Anže Semenič z 200 metri, kar je bila 18. ocena, točkovno je bil s 185 metri najboljši Jurij Tepeš (13.). Anže Lanišek je pristal pri 192 metrih, Domen Prevc je prvič na letalnicah pristal pod 200 metri, skočil je 158 metrov, Peter Prevc je pristal pri 135 metrih, Jernej Damjan pa pri 130 metrih.