Poljaki v vodstvu po prvi seriji ekipne tekme svetovnega prvenstva, Slovenci peti

Smučarski skakalci so opravili prvo serijo ekipne tekme na svetovnem prvenstvu v Lahtiju. Po prvem delu zaključne preizkušnje prvenstva vodijo Poljaki (591,9 točke) pred Avstrijci (574,5) in Nemci (573,1). Slovenci v postavi Jurij Tepeš, Anže Lanišek, Jernej Damjan in Peter Prevc so zasedli peto mesto (516,9).