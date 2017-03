Ilka po sanjski sezoni: 'Pomembno je uživati v smučanju!'

Ilka Štuhec je v letošnjem letu spisala novo pravljico slovenskih zimskih športnikov. (Foto: AP)

V preteklosti smo vas spoznali kot svetovno mladinsko prvakinjo, po letošnji na vas gledamo kot na eno najboljših smučark na svetu, najboljšo smukačico na svetu. Kdo je pravzaprav Ilka Štuhec?

"Vesela, nasmejana, pozitivna oseba, ki najrajši na svetu smuča."



Daleč od oči javnosti je vaša priprava na tekmo. Imate kakšne posebne rituale večer pred dnevom D? Poslušate točno določeno glasbo, meditirate …

"Ne. Zvečer ni posebnih priprav. Odvisno od aktivnosti, ki jih imamo popoldan. Najpomembnejše so minute pred startom oz. tisti dan!"



Kako je danes priti na start, kako na vas gledajo tekmice, ki vas v preteklosti niso dojemale kot resne grožnje za mesto na zmagovalnem odru? Denimo Lara Gut, Soffia Goggia, Lindsey Vonn ...

"Še vedno sem ista, se pogovarjam z vsemi, se šalim z marsikom. To se ni dosti spremenilo. Kar se drugih tiče, pa ne vem, kako gledajo name. Bi morali njih vprašati."





Smukaška kraljica minule zime je Ilka Štuhec. (Foto: AP)

Torej se niso 'ohladili' odnosi?

"Ne, ne bi rekla. Dekleta se poznamo med sabo, vemo, da ko se nekdo pripravlja na tekmo, potrebuje svoj mir. Ne greš zdaj mimo njega, ko ponavlja progo, pa ga motiš pri tem. Razen tisti dve minuti na progi smo prijateljice."



Več kot 200 dni na leto ste daleč od doma, ista dekleta – če ni poškodb – se srečujete na prizoriščih, rodijo se prijateljstva. Ali pride tudi dan, ko se pokličete za čaj, kavo ali ste preprosto preveč osredotočene na delo?

"To vsekakor smo, ampak se najde tudi čas, da s tistimi, ki so ti malo bolj pri srcu, poklepetaš o kakšni drugi stvari. Preživiš skupaj uro, mogoče dve. Ni nekih določenih tem pogovora. Pogovor se razvije, kot se."



Ko sem govoril z vašo mamo Darjo Črnko ob pristanku v Zagrebu, je dejala, da je bila letošnja sezona kot ena huda turbulenca, ki se je začela s prvim smukom v Lake Louisu in se končala pred dnevi, ko je bilo konec superveleslaloma v Aspnu. Sta se pogosto sporekli oz. kaj je najpogostejši razlog, da se sporečeta?

"Hm. To ni ravno pogosto in ni le mama tista, s katero se sporečem. Ne bi razglabljala o razlogih, da do tega pride. Zame je najbolj pomembno, da si v ekipi hitro povemo, kaj koga moti, in nestrinjanje ekspresno odpravimo."



Kakšen občutek je imeti v trajni lasti dva mala kristalna globusa in še zlato medaljo s svetovnega prvenstva?

"V prvi vrsti sta globusa kar precej težka. Na to gledam kot na super dosežke, noro dobro, ampak na koncu je najbolj pomembno, da uživam v tem, ko smučam."



V St. Moritzu je postala svetovna prvakinja v smuku. (Foto: AP)



Če se malo odmaknemo od smučanja in belih strmin. Kaj najraje oblečete, glede na to, da smo vas vajeni pretežno v športni opravi, a tudi večerna toaleta vam ni tuja?

"Odvisno od priložnosti. Včasih je to razvlečena trenirka, včasih smučarski kombinezon, včasih jeans hlače, kot ste omenili, tudi elegantna oblačila. V vsem se počutim dobro, najbolje pa v svoji koži."



Zdaj je napočil čas za prvi krajši oddih. Ali to pomeni branje knjig in počitek ali zabave do jutranjih ur?

"To drugo zagotovo ne. Bolj branje knjig, kakšne lažje športne aktivnosti (odbojka, tek, sprehod, plavanje)."



Zaljubljeni ste v smučanje, zaljubljeni ste v sneg. Obstaja tudi oseba, s katero najraje preživite prosti čas, se zabavate, se skupaj nasmejite?

"Vsekakor so to moji bližnji, družina, prijateljice. Z njimi sem zelo rada, seveda, kolikor nam to čas dopušča."