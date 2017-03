Ob 17. uri V ŽIVO s Kongresnega trga: Dan šampionov in zimskih junakov

V Ljubljani se po januarskem sprejemu bronastih rokometašev obeta še en športni praznik. (Foto: Damjan Žibert)

Na Dnevu šampionov, kot so ga poimenovali pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS), navijači pričakujejo zimske športnike, ki so navduševali v minuli sezoni. Na Kongresnem trgu se bodo predstavili Ilka Štuhec, Boštjan Kline, Teja Gregorin, Klemen Bauer, Rok Marguč, Žan Košir, Filip Flisar, Peter in Domen Prevc, Ema Klinec, Vesna Fabjan, Anamarija Lampič, Jure Aleš in mnogi drugi. Prenos iz središča Ljubljane si boste lahko ogledali na 24ur.com.