VIDEO: Prvi zlati kolajni na SP v Lahtiju Falli in Pellegrinu, najboljša slovenska uvrstitev 18. mesto

Norvežanka je v ženski konkurenci za 1,66 sekunde v velikem finalu premagala Američanko Jessico Diggins, za 3,76 sekunde pa njeno rojakinjo Kikkan Randall.

Slovenke so obtičale v četrtfinalu, na koncu je bila Alenka Čebašek 18., Anamarija Lampič 20., Katja Višnar 21., Vesna Fabjan pa 26. V moški konkurenci so Slovenci Miha Šimenc (35.), Janez Lampič (37.) in Miha Dolar (62.) obstali že v kvalifikacijah. Zmagovalec Pellegrino pa je v finalu za 15 stotink sekunde prehitel srebrnega Rusa Sergeja Ustjugova in za 44 Norvežana Johannesa Hoesflota Klaeba. Anamarija Lampič in Alenka Čebašek sta bili v svojih polfinalnih skupinah četrti, a prepočasni za preboj v polfinale, tako kot tudi Vesna Fabjan, ki je bila v zadnji četrtfinalni skupini zadnja, šesta.

Caspersen Falla je osvojila prvo zlato medaljo 52. svetovnega prvenstva. (Foto: AP)

Največ smole je imela Višnarjeva, ki so ji bržčas tudi polfinale odnesle težave z zlomljeno palico. Nemka Sandra Ringwald je stopila na levo palico Blejke, ki je tako izgubila stik s skupino. Slovenka je sicer nato ujela tekmice, tudi povedla, a v samem zaključku ob nadomestni palici ni imela pravega oprijema in je v cilj prišla na petem mestu, kar je pomenilo konec tekmovanj. "V sprintu odločajo malenkosti in taka napaka ... Danes se je pokazalo, da bi se jo še lahko rešilo, upala sem na to, da bom dobila boljšo palico, tako s paščkom, ki se ga lahko zapne. Brez zapetega paščka v ciljnem sprintu nisem imela možnosti. Malo sem upala, da se bo ob progi pojavil še kdo s palico s paščkom, da bi lažje finiširala. Škoda, res," je po tekmi povedala razočarana Višnarjeva.

Višnarjeva je imela obilico smole v četrtfinalu, potem ko je v kvalifikacijah imela tretji čas. (Foto: AP)

"Končno sem tam, kjer sem si želela biti že celo sezono, res lahko tekmujem, vidim, da sem bila danes sposobna zelo lepega rezultata. Ne samo palica, tudi novozapadli sneg na levi strani proge na vzponu ... Rusinja me je zapirala, a rekla sem si, da bom na vrhu drugega vzpona prva. Danes sem si zadala, da tam, kjer bom želela biti prva, tudi bom prva. Na tekmo sem šla z ekstra energijo, ne vem, zakaj se mi to dogaja," je še dodala Višnarjeva, ki jo naslednji izziv čaka že v nedeljo na ekipnem sprintu.

V zadnji, peti četrtfinalni skupini, je tekla še Vesna Fabjan. Bronasta olimpijka, ki jo je pred letošnjim prvenstvom dodobra zdelal bronhitis, je začela zelo dobro, na vrh drugega vzpona je prišla na tretjem mestu. V spustu je nato držala ta položaj, a proti cilju nato izgubljala.

"Že tista bolezen pred dvema tednoma je poskrbela, da sem bila v zelo slabem stanju in dejansko sem bila dokaj zadovoljna s pripravljenostjo v zadnjih dneh. A za velike tekme je potrebno imeti tudi nekaj sreče in danes je ni bilo. Želenega rezultata žal ni. Na vrhu vzpona je bilo pomembno, da si imel priključek, ob prihodu na stadion sem vedela, da še lahko napadem. To sem pred ovinkom tudi naredila, a tu sem nato izgubila hitrost, ki sem jo prinesla in zato so me po notranji strani tekmice še dodatno prehitele. Jaz sem naredila vse, nimam si česa očitati," je povedala Besničanka.

Šprint, prosto, ženske:

1. Maiken Caspersen Falla (Nor)

2. Jessica Diggins (ZDA)

3. Kikkan Randall (ZDA)

4. Hanna Falk (Šve)

5. Ida Ingemarsdotter (Šve)

6. Sophie Caldwell (ZDA)

7. Heidi Weng (Nor)

8. Mari Laukkanen (Fin)

9. Natalija Matvejeva (Rus)

10. Julija Belorukova (Rus)

...

18. Alenka Čebašek (Slo)

20. Anamarija Lampič (Slo)

21. Katja Višnar (Slo)

26. Vesna Fabjan (Slo)

Moški:

1. Federico Pellegrino (Ita)

2. Sergej Ustjugov (Rus)

3. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor)

4. Finn Haagen Krogh (Nor)

5. Petter Northug Jr. (Nor)

6. Ristomatti Hakola (Fin)

7. Martti Jyhlae (Fin)

8. Maciej Starega (Pol)

9. Calle Halfvarsson (Šve)

10. Emil Iversen (Nor)

...

35. Miha Šimenc (Slo)

37. Janez Lampič (Slo)

62. Miha Dolar (Slo)