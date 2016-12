Žan Kranjec do prvih slalomskih točk v karieri, Kristofferson ugnal Hirscherja

Žan Kranjec si je s številko 70 na startu prve vožnje slaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev v Madonni di Campiglio privozil finale, v katerem ni odpovedal in je prišel v cilj ter zasedel končno 28. mesto. Najhitrejši čas je sicer na prvi progi postavil Norvežan Henrik Kristoffersen. Drugi je bil Avstrijec Marcel Hirscher (+0,23), tretji pa Šved Andre Myhrer (+0,49). Tudi po finalu se razmerje povsem na vrhu ni spremenilo. Kristoffersen je z najboljšim časom finala osvojil zmago. Hirscherja je pustil za sabo za 33 stotink sekunde. Na najnižjo stopničko se je s četrtim časom prve vožnje povzpel Italijan Stefano Gross (+1,35).

Kranjec je nastopil na repu nastopajočih na prvi progi ter edini s tako visoko številko še ujel drugo vožnjo. Za vodilnim je zaostal 1,88 sekunde, kar je zadoščalo za 29. čas. Na svojem osmem startu na slalomih za svetovni pokal je tako tekmoval v svojem prvem finalu in se boril za krstne točke na slalomih za svetovni pokal. Kranjec je v finalu nastopil kot drugi na startu, ob drugem merjenju vmesnega časa je celo bil hitrejši za pet stotink sekunde, a se mu je nato pripetila napaka, kar je pomenilo, da je ob prihodu v cilj zaostal 44 stotink sekunde.

Kranjec je v tej sezoni na veleslalomih v Söldnu in Alta Badii pristal tik pod stopničkami, na četrtem mestu, na paralelnem veleslalomu v Alta Badii je bil 13., v sedmih slalomih pred Madonno di Campiglio še nikoli ni nastopil v drugi vožnji. Štefan Hadalin je bil le za malenkost prepočasen za četrtkov drugi nastop. Za trideseterico je zaostal 33 stotink sekunde.

Svetovni pokal se bo pred novim letom ustavil še v italijanski Santa Caterini, kjer bodo na sporedu moške tekme v hitrih disciplinah, ter v avstrijskem Semmeringu, kjer bodo na sporedu ženske tekme v tehničnih disciplinah.

Žan Kranjec se je kot edini Slovenec prebil v finale. (Foto: AP)

Izidi:

1. Henrik Kristoffersen (Nor) 1:33,93 48,00 45,93

2. Marcel Hirscher (Avt) 1:34,26 +00,33 48,23 46,03

3. Stefano Gross (Ita) 1:35,28 +01,35 48,59 46,69

4. Manfred Mölgg (Ita) 1:35,38 +01,45 48,61 46,77

5. Andre Myhrer (Šve) 1:35,46 +01,53 48,49 46,97

6. Daniel Yule (Švi) 1:35,49 +01,56 48,63 46,86

7. Alexis Pinturault (Fra) 1:35,76 +01,83 49,20 46,56

8. Naoki Yuasa (Jap) 1:35,97 +02,04 48,72 47,25

9. Patrick Thaler (Ita) 1:35,98 +02,05 48,75 47,23

10. Marco Schwarz (Avt) 1:36,00 +02,07 48,86 47,14

...

28. Žan Kranjec (Slo) 1:38,04 +04,11 49,88 48,16

...



- ni se uvrstil v 2. vožnjo: Štefan Hadalin (Slo)



- skupno (12):

1. Marcel Hirscher (Avt) 633

2. Kjetil Jansrud (Nor) 382

. Henrik Kristoffersen (Nor) 382

4. Alexis Pinturault (Fra) 349

5. Mathieu Faivre (Fra) 270

6. Felix Neureuther (Nem) 223

7. Aksel Lund Svindal (Nor) 220

8. Carlo Janka (Švi) 206

9. Andre Myhrer (Šve) 204

10. Manfred Mölgg (Ita) 196

...

21. Žan Kranjec (Slo) 123

25. Boštjan Kline (Slo) 111

100. Martin Čater (Slo) 10





- slalom (3):

1. Marcel Hirscher (Avt) 260

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 200

3. Manfred Mölgg (Ita) 146

4. Michael Matt (Avt) 144

5. Stefano Gross (Ita) 105

6. Mattias Hargin (Šve) 81

7. Andre Myhrer (Šve) 77

8. Daniel Yule (Švi) 76

9. David Ryding (VBr) 76

10. Aleksander Horošilov (Rus) 69

...

46. Žan Kranjec (Slo) 3