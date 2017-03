Prvo zlato za domačine, Niskanen dobil preizkušnjo na 15 km klasično

Finska se na nordijskem svetovnem prvenstvu v Lahtiju veseli prvega zlatega odličja. V teku na 15-kilometrov v klasičnem slogu ga je osvojil 25-letni Iivo Niskanen, ki je za 17,9 sekunde ugnal Norvežana Martina Johnsruda Sundbyja in njegovega rojaka Niklasa Dyrhauga, ki je zaostal 31,3 sekunde. Slovenija na tekmi ni imela svojega predstavnika.

Popoldan bo na sporedu še 10-kilometrski tek nordijskih kombinatorcev, kjer je Marjan Jelenko po skakalnem delu 23., Vid Vrhovnik pa 39.

Izidi:

- moški, 15 km klasično:

1. Iivo Niskanen (Fin) 36:44,0 minute

2. Martin Johnsrud Sundby (Nor) + 17,9

3. Niklas Dyrhaug (Nor) 31,3

4. Aleksander Bezsmertnih (Rus) 41,8

5. Andrej Larkov (Rus) 53,2

. Didrik Tönseth (Nor) 53,2

7. Aleksej Poltoranin (Kaz) 1:06,3

8. Sami Jauhojärvi (Fin) 1:09,7

9. Johan Olsson (Šve) 1:10,6

10. Calle Halfvarsson (Šve) 1:15,0

...