VIDEO: Orli do poletja že v polni postavi, vrača se Robert Kranjec

To poteka izvrstno in Robert Kranjec je za 24UR potrdil, da bo že maja začel skakati na umetni podlagi. Priznava, da bi lahko poskusil tudi v Planici, a si ne želi tvegati, glede na to, da je za njim štirimesečno okrevanje in rehabilitacija po uspešni operaciji kolenskih vezi. Reči so v teh dneh napredovale že do te mere, da se Kranjec vrača na treninge. "Imel sem pregled pri kirurgu, kar je pregledal, je vse super, tako da zdaj začnem počasi trenirati z našimi treningi, čez en mesec pa že povsem na polno," je našemu Maticu Flajšmanu v Ljubljani povedal Kranjec.

"Pri takšni poškodbi potrebuješ čas, tako da prehitevati ne moreš. Če bi močno 'posilil', bi mogoče lahko skočil tudi v Planici, a zdi se mi škoda, da bi prišlo do kakšne napake po vsem tem času, ki sem ga namenil za rehabilitacijo. Sneg bo moker, hitro mi lahko vzame smučko, zaceljeno pa še ni stoodstotno, tako da si je potrebno vzeti čas in lepo štartati maja na plastiki in bo super," je dodal.

Najboljši slovenski letalec je oktobra opazil bolečine v kolenu, ki si ga je načel v Klingenthalu, novembra pa je prestal operacije, zaradi katerega je sezona zanj že končana. Več o Kranjčevih pogledih pred zaključkom nordijskega SP pa v večerni oddaji 24UR.