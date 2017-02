Rusi so se maščevali Fourcadu in druščini z zmago v moški štafeti, Slovenci 18.

Martin Fourcade, ki je Ruse pred dnevi ujezil s protestnim odhodom z zmagovalnega odra, je moral tokrat priznati premoč vzhodi velesili. (Foto: Damjan Žibert)

Za slovensko moško štafetno vrsto se je kot prvi na progo podal Miha Dovžan, ki je predajo z dvema popravama končal na 16. mestu, odlično pa je svojo nalogo, prav tako z dvema popravama, opravil Klemen Bauer, saj je pridobil kar šest mest, zato pa se je v težavah znašel Rok Tršan. Lenartu Oblaku je predal kot 16., imel je pet poprav, zadnji član slovenske štafete pa tudi na strelišču ni bil najbolj natančen. Na prvem strelskem postanku je moral trikrat popravljati, nato stoje še dvakrat, kar je po ne ravno najboljšem teku zadostovalo za 18. mesto s 5:20,0 minute zaostanka za najboljšimi.

Na zmehčani progi, v noči na soboto je v Hochfilznu zapadlo deset centimetrov snega, zato so pred tekmo veliko dela imeli predvsem serviserji, so bili najhitrejši v smučini in najbolj natančni na strelišču Rusi, ki so imeli po letu 2008 spet najboljšo ekipo v štafetni preizkušnji. Aktualni svetovni prvaki so imeli le tri poprave, eno več so na tretjem mestu imeli Francozi, navkljub desetim popravam pa so do bronaste kolajne prišli domačini svetovnega prvenstva. Branilci naslova Norvežani so tekmovanje končali šele na osmem mestu.

Izidi:

- moška štafeta, 4 x 6 km:

1. Rusija 1:14:15,1 (0+3)

(Aleksej Volkov, Maksim Cvetkov, Anton Babikov, Anton Šipulin)

2. Francija + 5,8 (0+4)

(Jean Guillaume Beatrix, Quentin Fillon Maillet, Simon Desthieux, Martin Fourcade)

3. Avstrija 20,1 (0+10)

(Daniel Mesotitsch, Julian Eberhard, Simon Eder, Dominik Landertinger)

4. Nemčija 29,6 (0+8)

5. Italija 1:30,8 (0+5)

6. Ukrajina 1:41,3 (0+10)

7. ZDA 1:50,5 (0+8)

8. Norveška 2:22,3 (1+8)

9. Bolgarija 2:50,3 (1+7)

10. Češka 3:10,0 (1+15)

...

18. Slovenija 5:20,0 (0+14)

(Miha Dovžan, Klemen Bauer, Rok Tršan, Lenart Oblak)