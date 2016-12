Ruska biatlonska zveza v primeru dopinškega škandala poziva k spoštovanju pravic ruskih športnikov

Izvršilni odbor Mednarodne biatlonske zveze (IBU) je na izredni seji Rusiji odvzel organizacijo tekem svetovnega pokala v biatlonu, ki bodo prihodnjega marca v Tjumenu. Mednarodna biatlonska zveza IBU se je v četrtek sestala v Münchnu zaradi preiskave o zlorabi prepovedanih sredstev, v kateri so se znašli ruski biatlonci. Posebna komisija IBU je preučila primere in dokumentacijo Svetovne protidopinške agencije Wade na podlagi poročila McLaren, ki je razkrilo sistematične kršitve dopinških pravil v ruskem športu

Mednarodni olimpijski komite (Mok) je 23. decembra začel disciplinski postopek proti 28 ruskim športnikom, ki so barve Rusije zastopali na zimskih olimpijskih igrah leta 2014 v Sočiju. Postopek je spodbudila objava drugega dela McLarnovega poročila v začetku meseca; v preiskavi se je v obtožbah o s strani države podprtem dopinškem sistemu znašlo 12 ruskih športnikov, ki so v Sočiju osvojili kolajne. Mok za zdaj še ni razkril imen 28 športnikov, proti katerim je uvedel disciplinski postopek, kljub temu pa so se iz biatlonskih vrst začeli pozivi k bojkotu ruskih športnikov in tekmovanj, na katerih nastopajo.

Za zdaj je IBU kaznovala Rusijo, saj je ruskim organizatorjem odvzela tekmovanje v svetovnem pokalu v letu 2017, vključno z mladinskim svetovnim mladinskim prihodnje leto v Ostrovu. Ruska biatlonska zveza se je odzvala in poziva, da se do končne sodbe in morebitne kazni v obtožbah o dopingu "upošteva in spoštuje pravice ruskih športnikov in pravila Mednarodne protidopinške agencije (Wada)". Ruska zveza je še sporočila, da imajo le pristojne mednarodne športne organizacije, kot sta Wada in Mednarodna biatlonska zveza (IBU), pravico do objave in kaznovanja.