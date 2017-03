Rydzek še tretjič na najvišji stopnički v Lahtiju

Marjan Jelenko (Foto: AP)

Po skakalnem delu na veliki skakalnici je bil v najboljšem položaju Avstrijec Mario Seidl, ki je imel s skokom dolgim 132 metra pred deset kilometrsko preizkušnjo 46 sekund prednosti pred rojakom Wilhelmom Deniflom (125,5 m) in 54 pred Watabejem (125 m) in Braudom (122,5 m). Zmagovalec prve posamične preizkušnje s srednje skakalnice Johannes Rydzek je bil peti (122 m), ki se je v smučino podal minuto za Seidlom. V tekaški preizkušnji je petindvajsetletni Rydzek, trenutno tudi vodilni v skupni razvrstitvi svetovnega pokala, še enkrat več potrdil svojo premoč in z izjemnim finišem prehitel vse svoje tekmece ter v cilj prišel pred Akitom Vatabejem, tretji pa je bil Francois Braud.

Za Rydzeka je bila to že peta zlata medalja na svetovnih prvenstvih, ima pa še štiri srebrne in bronasto medaljo, Watabe je po zmagi na štafetni tekmi leta 2009 v Liberecu prišel do svoje prve posamične medalje, Braude pa je srebrni medalji predlani v Falunu v Lahtiju dodal še bron. V svoji zbirki ima še dve zlati s francosko štafeto, s katero je bil še enkrat tretji. Oba Avstrijca, ki sta vodila po skakalni preizkušnji, sta ostala brez medalje. Seidl je bil četrti, Denifl pa peti. Od dveh slovenskih kombinatorcev je do cilja prišel le Vid Vrhovnik, ki je šel na progo kot 39., 3:11 minute za Seidlom, na skakalnici pa je preletel 108 metrov. V teku je izgubil osem mest, z zaostankom 7:23,5 pa je bil 47. Brez uvrstitve je ostal Marjan Jelenko, ki je bil po skokih 23. (116,5 m), s starta tekaške preizkušnje, ki je ni končal, pa je krenil 1:56 minute za Seidlom.

Izidi (velika skakalnica + 10 km smučarskega teka):

1. Johannes Rydzek (Nem) 26:41,6 (5. po skokih/2. v teku)

2. Akito Watabe (Jap) + 4,8 (3./5.)

3. Francois Braud (Fra) 13,0 (3./7.)

4. Mario Seidl (Avt) 17,4 (1./20.)

5. Wilhelm Denifl (Avt) 26,5 (2./13.)

6. Fabian Riessle (Nem) 36,9 (17./1.)

7. Eric Frenzel (Nem) 37,5 (13./4.)

8. David Pommer (Avt) 37,7 (14./3.)

9. Bernhard Gruber (Avt) 38,3 (8./9.)

10. Espen Andersen (Nor) 50,6 (9./11.)

...

47. Vid Vrhovnik (Slo) 7:23,5 (39./48.)

* Marjan Jelenko (Slo) tekme ni dokončal