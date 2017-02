S treningi se je začel skakalni praznik na Ljubnem, najboljša orlica je zaenkrat srebrna Ema Klinec

Ema Klinec se je v karavano svetovenga pokala vrnila po zelo uspešnih nastopih na mladinskem svetovnem prvenstvu, kjer je v posamečni konkurenci osvojila srebrno medaljo. (Foto: POP TV)

Na Ljubnem ob Savinji, kjer je letošnja največja novost nova zaletna smučina, se je na na treningih predstavilo 48 tekmovalk, med njimi pa ni najboljših Japonk, Sare Takanaši in Juki Ito, manjkale so tudi vse Norvežanke. Slednje so imele težavo s prihodom na Ljubno, saj so zamujale letalske povezave, ko pa so prišle, so bile še brez opreme in organizatorji so kvalifikacijsko serijo prestavili na dan tekme in so jim zaradi tega omogočili še en dodaten trening.

Na treningu je najdaljšo daljavo dneva tako v tretji seriji dosegla Nemka Katharina Althaus s 94.5 metri, v prvi seriji je le pol metra manj skočila Avstrijka Daniela Iraschko-Stolz. V drugi seriji za trening je bila prav tako najdaljška Althausova s 93.5 metri. Najdlje od naše peterice je skočila aktualna mladinska svetovna podprvakinja, Ema Klinec. V drugi seriji jo je odneslo do 92.5 metrov, kar je bila tretja daljava in ocena, v tretji seriji je z 91 metri imela četrto daljavo in oceno, v prvi pa z 88.5 metri prav tako četrto oceno. Eva Logar je v prvi seriji pristala pri 89.5 metrih, kar je bila deveta ocena, Maja Vtič je v tretji seriji skočila 88.5 metrov, kar je bila sedma ocena, Špela Rogelj v drugi seriji 83 metrov, kar je bila 13. ocena, Urša Bogataj pa je 13. oceno imela v tretji seriji s 87 metri. Jutri se tekma začne ob 13. uri, kvalifikacije pa ob 11.30 uri.