Schempp brez zgrešenega strela ekspresno do premiernega zlata, Bauer 17., M. Fourcade pa šele peti

Schempp (na fotografiji) se je lahko spet veselil. (Foto: AP)

Svojega predstavnika je na tekmi s skupinskim startom imela tudi slovenska biatlonska vrsta, saj se je Klemen Bauer kot zadnji uvrstil med trideset najboljših. Bauer je na streljanju leže obakrat zgrešil po en strel, stoje pa je zadel vseh deset strelov, kar je na koncu zadostovalo za 17. mesto. Za Simonom Schemppom je zaostal 1:16,0 minute.

Brez medalje je ostal Francoz Martin Fourcade, ki je bil do zadnjega streljanja na prvem mestu, vendar je zgrešil dva strela, prvič je bil nenatančen tudi ob prvem strelskem postanku, tako da je na zadnji tekmi svetovnega prvenstva osvojil peto mesto (+31,3/3).

Izidi:

- skupinski start, 15 km, moški:

1. Simon Schempp (Nem) 35:38,3 sekunde/0 kazenskih krogov (zgrešenih strelov)

2. Johannes Thingnes Boe (Nor) + 9,0/1

3. Simon Eder (Avt) 10,1/0

4. Anton Šipulin (Rus) 25,3/2

5. Martin Fourcade (Fra) 31,3/3

6. Lowell Bailey (ZDA) 33,5/0

7. Dominik Landertinger (Avt) 38,0/2

8. Fredrik Lindström (Šve) 39,7/1

9. Benedikt Doll (Nem) 42,9/2

10. Arnd Peiffer (Nem) 46,1/2

...

17. Klemen Bauer (Slo) 1:16,0/2

- skupni vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Martin Fourcade (Fra) 1.020 točk

2. Anton Šipulin (Rus) 690

3. Simon Schempp (Nem) 673

4. Johannes Thingnes Boe (Nor) 621

5. Arnd Peiffer (Nem) 550

6. Ole Einar Bjoerndalen (Nor) 524

7. Julian Eberhard (Avt) 513

8. Erik Lesser (Nem) 513

9. Emil Hegle Svendsen (Nor) 482

10. Lowell Bailey (ZDA) 472

...

43. Klemen Bauer (Slo) 43

90. Lenart Oblak (Slo) 6

98. Mitja Drinovec (Slo) 2